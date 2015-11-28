Diyarbakır Barosu: Tahir Elçi suikast sonucu öldürülmüştür!

Diyarbakır'ın Suriçi ilçesinde tarihi Dört Ayaklı Minare’nin kurşunlarla tahrip edilmesi nedeniyle basın açıklaması yapan Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, silahlı saldırıya uğraması ardından Diyarbakır Barosu Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada "Diyarbakır Baro Başkanı'mız Tahir Elçi, suikast sonucu öldürülmüştür" denildi. Öte yandan İçişleri Bakanı Efkan Ala, saat 11:00 sıralarında bir aracın içinden güvenlik güçlerine ateş açıldığını Elçi'nin çıkan çatışmada hayatını kaybettiğini duyurdu.

Baro tarafından paylaşılan mesajda Tahir Elçi'nin bir suikasta kurban gittiği öne sürüldü. Baro'nun @Diyarbakirbaro hesabından paylaşılan mesaj şöyle: