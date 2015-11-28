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Tahir Elçi, vurulmadan önceki son anlar kameralara yansıdı

Elçi’nin başından tek kurşunla vurulduğu öğrenildi

28 Kasım 2015 15:02

Diyarbakır'daki saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin son anları kameralar tarafından kaydedildi.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde basın açıklamasından sonra düzenlenen saldırıda başından ağır yaralanan Tahir Elçi, kaldırıldığı Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Elçi’nin başından tek kurşunla vurulduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Efkan Ala, olay yerindeki polislere bir araçtan ateş açıldığını ve sonrasında çıkan çatışmada  Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiğini söylerken, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü Tahir Elçi'ye suikast düzenlendiğini söyledi.

Saat 11:00 sıralarında yapılan saldırıda bir polis de hayatını kaybetti. Çatışmada, Anadolu Ajansı muhabiri Aziz Aslan’ın da kolundan yaralandığı bildirildi.

 

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