AA'nın iddiası: Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi PKK öldürdü!

Diyarbakır'ın Suriçi ilçesinde hendeklerin kazılı bulunduğu Balıkçılarbaşı semtindeki tarihi Dört Ayaklı Minare’nin kurşunlarla tahrip edilmesi nedeniyle basın açıklaması yapan Baro Başkanı Tahir Elçi, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Efkan Ala, olay yerindeki polislere bir araçtan ateş açıldığını ve sonrasında çıkan çatışmada Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiğini söylerken, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü Tahir Elçi'ye suikast düzenlendiğini söyledi. Tahir Elçi'nin başına tek kurşun isabet ettiği öğrenildi. Ateş eden kişinin sakallı olduğu ve Elçi'yi hedef alarak atış yaptığı iddia ediliyor. Anadolu Ajansı ise suikastı PKK'nın gerçekleştirdiğini iddia etti.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haber şöyle:

Diyarbakır Sur'da düzenlenen basın açıklamasının ardından terör örgütü mensuplarınca ateş açılması sonucu çıkan çatışmada, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetti, 1 polis şehit oldu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerce ateş açılması sonucu çıkan çatışmada Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Barosu tarafından Yenikapı Sokak'ta daha önce terör olayları nedeniyle zarar gören Dört Ayaklı Minare önünde konuya ilişkin düzenlenen basın açıklamasının ardından teröristlerce ateş açıldı.

Güvenlik güçlerince karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı.

Gruptakiler ve basın mensupları, çatışma nedeniyle çevredeki binalara sığındı.

Olayda Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetti, AA muhabiri Aziz Aslan ve polislerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Çatışmada yaralanan 3 polisten biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerce ateş açılması sonucu çıkan çatışmada yaralanan 3 polis memurundan biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Çatışmada yaralanan polis memurlarından biri kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Çatışmada yaralanan 2 polis memuru ile diğer yaralıların tedavisi sürüyor.