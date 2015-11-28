T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'daki çatışmadan ilk görüntüler

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi düzenlenen saldırı sonrası hayatını kaybetti

28 Kasım 2015 14:44

Diyarbakır'ın Suriçi ilçesinde hendeklerin kazılı bulunduğu Balıkçılarbaşı semtindeki tarihi Dört Ayaklı Minare’nin kurşunlarla tahrip edilmesi nedeniyle basın açıklaması yapan Baro Başkanı Tahir Elçi, silahlı saldırıya uğradı. Başına tek kurşun isabet eden Tahir Elçi hayatını kaybetti. CNN Türk'teki habere göre, ateş eden kişinin sakallı olduğu ve Elçi'yi hedef alarak atış yaptığı belirlendi. Saldırı sonrası çıkan çatışmada bir polis şehit oldu.

Diyarbakır Suriçi'ndeki çatışmalar ve patlama sesleri devam ediyor. Saldırının ardından çıkan çatışmalardan ilk görüntüler şöyle:

 

 

 

ETİKETLER

diyarbakırtahir elçihaber

İlgili Haberler

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi öldürüldü!

Başbakan Davutoğlu, iki ihtimal sıraladı; suikast veya Elçi'nin iki ateş arasında kalması

Erdoğan: Tahir Elçi'nin öldürülmesi terörle mücadelede kararlılığın ne kadar doğru olduğunu gösterdi

"Diyarbakır'daki çatışmada hayatını kaybeden Tahir Elçi'ye rahmet diliyorum"

"Tahir Abi de gittiyse bizi kim barıştıracak?"

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi öldürüldü, Twitter'da da Elçi suikastı birinci gündem konusu oldu; işte konuşulanlar...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24