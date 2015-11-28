Diyarbakır'daki çatışmadan ilk görüntüler

Diyarbakır'ın Suriçi ilçesinde hendeklerin kazılı bulunduğu Balıkçılarbaşı semtindeki tarihi Dört Ayaklı Minare’nin kurşunlarla tahrip edilmesi nedeniyle basın açıklaması yapan Baro Başkanı Tahir Elçi, silahlı saldırıya uğradı. Başına tek kurşun isabet eden Tahir Elçi hayatını kaybetti. CNN Türk'teki habere göre, ateş eden kişinin sakallı olduğu ve Elçi'yi hedef alarak atış yaptığı belirlendi. Saldırı sonrası çıkan çatışmada bir polis şehit oldu.

Diyarbakır Suriçi'ndeki çatışmalar ve patlama sesleri devam ediyor. Saldırının ardından çıkan çatışmalardan ilk görüntüler şöyle: