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Tahir Elçi cinayetinden sonra Sur'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır Valiliği, yasağın saat 13.00'te ilan edildiğini açıkladı

28 Kasım 2015 14:53

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ve bir polisin öldürüldüğü çatışmanın ardından şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada, “Sur ilçesinde Cevatpaşa, Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş, Cemal Yılmaz mahallelerinde ve Gazi Caddesi’nde 28 Kasım 2015 Cumartesi günü 13.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmekte olup, sokağa çıkma yasağının bitim süresi ayrıca duyurulacaktır” denildi.

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