Türkeş: 'MİT TIR'ları Vallahi de billahi de Türkmenlere gitmiyordu' sözünü daha iyi yardım yapılsın diye söyledim

Ankara’da bir otelde yapılan Suriye Türkmen Meclisi Genişletilmiş İstişare Kurulu toplantısına katılan AKP Ankara Milletvekili ve Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, geçen yıl bir televizyon programında MİT TIR’larına ilişkin “Vallahi de billahi de Türkmenlere gitmiyordu” sözlerini yardımların daha iyi daha sağlıklı yapılabilmesi için sarf ettiğini savundu. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında AKP’ye katılan ve seçim sonrası kurulan hükümette Başbakan Yardımcılığına getirilen Türkeş Suriyeli Türkmenlere şimdiye kadar 3 bin TIR insani yardım gönderildiğini söyledi.

Türkeş, “Ondan sonra bu işten bihaberler Rus uçakları bombalamaya başladığında bölgeyi, bana diyorlar ki, ‘Söyle bakalım Türkmenlere silah gitti mi, gitmedi mi?’ Rus uçağının bomba attığı yerde tüfeğin, merminin, tabancanın ne önemi var a cahiller, a kafasızlar. Yani Türkiye’deki günlük siyasete dünyadaki meseleleri harcayabilecek zihniyette maalesef insanlar da var. Bir taraftan da bunlarla mücadele ediyoruz.” diye konuştu.

‘’Mültecilerin her birini potansiyel

tehdit diye algılayamayız’’

Ankara’da askeri servis aracına yapılan bombalı saldırıyı da değerlendiren Türkeş “Son iki-üç gün içinde bunu işleyen, dile getiren, bu konuda konuşmaya hevesli birçok insan var. Konuşuyorlar. İşte ‘tedbir niye alınmadı, uyunuyor mu, aklınız ve gözünüz nerede?’ Suriye’den 5 yıldır mültecileri alıyoruz. Oradaki Esad’ın şiddetinden, vahşetinden, orada insanları huzursuz etmesinden kaçan insanları dili, dini, ırkı bakmıyoruz. Kapıya geliyor, komşumuz ‘sığınmak istiyoruz’ diyor kapılarımızı açıyoruz. ‘E kayıt almıyor musunuz’ alıyoruz. Kayıt alıyoruz. Şu patlamayı yapan, bu patlamanın en uçtaki maşasının Türkiye’ye girişi belli, tarihi parmak izi belli ve biyometrik fotoğrafı da var. 16 yaşında. ‘Buna niye tedbir almıyorsunuz’ 2,5 milyonun üzerinde Irak’tan gelenlerle birlikte 3 milyon insan almışız. Her birini potansiyel düşman, her birini potansiyel tehdit diye algılayamayız, alamayız. Onun için batıdaki ve bu bölgedeki ülkelerin istihbarat kuruluşlarıyla, olan devletleriyle, devletim diye geçinenleriyle irtibat kurmaya çalışıyoruz. bilgilerimizi paylaşalım haydutu, eşkiyayı, anarşişti, teröristi başka ülke çalışanı bilgisini paylaşalım ki, bu bölgenin insanları zarar ve hasar görmesin diyoruz. Ama bunun bir sabıkası yok. Bunu kullanan el böyle bir maşa seçmiş bu sefer. Ama Allah’ın izni ile bu bizi yıldırmayacak. Türkiye cumhuriyeti devleti teröre boyun eğmeyecek ve bunla sonuna kadar savaşacaktır” dedi.

Türkeş, 3 Haziran 2015'te katıldığı programda şöyle konuşmuştu: