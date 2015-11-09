AKP’li Tuğrul Türkeş: İnşallah yeni hükümette de bakan olurum

AKP’nin bakanlık teklifini kabul ettiği gerekçesiyle MHP’den ihraç edilen ve Geçici Seçim Hükümetine Başbakan Yardımcısı olarak atanan AKP Milletvekili Tuğrul Türkeş, kurulacak yeni hükümette bakanlık beklentisiyle ilgili olarak “İnşallah” dedi.

TBMM’de 1 Kasım seçimlerinden çıkan milletvekillerinin kayıt işlemleri sürüyor. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, mazbatasını aldıktan sonra ilk kez AKP Milletvekili olarak kayıt yaptırdı.

Yeni kurulacak AKP hükümetinde de görev alması beklenen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş kayıt işlemi için geldiği Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkeş, MHP Merkez Disiplin Kurulu'nun hakkında ‘parti üyeliğinden ihraç etme’ kararına karşı açtığı iptal istemli davayla ilgili, hukuksuz yapılan işin düzeltilmesiyle ilgili hukuk yoluna gidildiğini söyledi. “Oradan atılmamam gerektiğini hukuk tespit ettiği takdirde o arkadaşlar da öğrenecek inşallah, durum bundan ibarettir” diyen Türkeş, 1 Kasım’da MHP’nin oy kaybıyla ilgili soruyu “Epey azaldılar ama MHP’li arkadaşlara sorarsınız” şeklinde yanıtladı. Türkeş’in açıklamaları şöyle:

“Türkiye önemli bir seçimi geride bıraktı. Bir seçim yenileme ilk defa yaptık. 7 Haziran neticesinde koalisyon kurulamadı biliyorsunuz, Türk demokrasisi bir ilki denedi. Çok büyük katılım oldu. Sivil toplum örgütleri olayı takip etti. Her zaman iddialar çıkardı. Bu sefer bunların olmadığını hem katılımın net berrak hem de sayımın net ve berrak olduğunu sivil toplum örgütleri de işaret etti. Bu noktadan olmak üzere de biz bir seçim hükümetiyiz. Önümüzdeki hafta da Meclisin açılmasıyla görevimiz sona erecek. Demek ki başarılı bir iş yaptık denilebilir”

Türkeş, gazetecilerin “MHP’ye ihracınızın iptali için dava açtınız? Aynı zamanda AKP milletvekilisiniz. Nasıl olacak?” sorusuna, “Buradaki tartışma bir hukuksuzluğu düzeltme tartışmasıdır. Ben Ak Partiden seçildim, Ak Parti milletvekiliyim, bundan sonraki çalışmaları da Ak Parti milletvekili olarak devam edeceğim. Ancak daha önce de söyledim, öfkeyle kalkan zararla oturur. Hukuksuz yapılan işin düzeltilmesiyle ilgili hukuk yoluna gidilmiştir. Oradan atılmamam gerektiğini hukuk tespit ettiği takdirde o arkadaşlar da öğrenecek inşallah, durum bundan ibarettir” yanıtı verdi.

“MHP’nin aldığı sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna yanıt vermek istemeyen Türkeş, “Onu buraya bir MHP’li arkadaş gelir, epey azaldılar ama ona sorarsınız. Ben Ak parti milletvekiliyim yakışık almaz konuşmam” yanıtı verdi.