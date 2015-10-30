AKP’li Tuğrul Türkeş: Birisi saz çalabilir, menemen yapabilir, kabak da doldurabilir...

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, isim vermeden HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yüklenerek "Birisi çok iyi saz çalabilir. Menemen de yapabilir. Hatta eşinin desteğiyle kabak dolması da yapabilir. Ama Kandil'den haber geldiğinde kalk oradan dediğinde abi sabaha kadar durayım diyemiyorsa orada bir yönetim problemi vardır" dedi.

MHP'nin koalisyona hayır dediğini hatırlatan Türkeş, "E gir koalisyona sen durdur. Sen burayı sayfiye yerim zannediyorsun. Şimdi reklam olmasın ama ben girdiğimden bu yana ondan önce konuşlan laflara bakın ben girdikten sonra konuşulanlara bakın.Bunu bir tek Tuğrul Türkeş yapabiliyorsa tabanda koalisyon yapılmaması nedeniyle tepki var. Panikle, dağılmayın söz bu sefer koalisyon yapacağız mesajıdır" dedi.

Hürriyet'in haberine göre konuşmasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fanus açıklamasını hatırlatarak devam eden Türkeş, "Şartlardan biri Cumhurbaşkanını fanusa koyacağız. Japon çiçeği mi bu nasıl fanusa koyacaksın. Halk tarafından seçilen herkes konuşur. Sayın bahçeli ve arkadaşlarım bunu çok iyi, bilirler bilmiyorlarsa da bilmeliler. Sen hiç kimseyi fanusa koyamazsın. Bir kere hürriyeti tahdittir. Sen istersen fanusta yaşarsın ama sen kimseyi fanusa koyamazsın. Halkın seçtiği herkes konuşmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Çözüm sürecinin yeniden başlayabileceğinin konuşulması üzerine Türkeş, "Varsayım üzerine konuşmam. Şu andaki gidişat iyi. Sayın cumhurbaşkanının çizdiği yol nettir. Benim Sayın Bahçeli’ye 10 sayfalık mektubum var Öcalan’ın idamının ertelenememesi konusunda. Bir kopyası kendisindedir. Bir kopyası bendedir. Kendileri buna rağmen 7,5 saatlik toplantının neticesinde ikna olduğunu söyleyip ya hükümetten çekilmesi lazımdı ya da infaz erteleme kararının altına imza atmaması lazımdı. Teröristler itlaf edilmeye çalışılıyor. Bunun yanında kravat takıp ben adamım diyenlere de aklını başına al deniyor" dedi.

Seçim sonrasında neler olacağını da konuşmasında yer veren Türkeş, "1 Kasım sonuçlarını görmeden 2 Kasım’da ne olacağını söyleyecek bir babayiğit yoktur. Birisi çok iyi saz çalabilir. Menemen de yapabilir. Hatta eşinin desteğiyle kabak dolması da yapabilir. Ama Kandil'den haber geldiğinde kalk oradan dediğinde abi sabaha kadar durayım diyemiyorsa orada bir yönetim problemi vardır. Saz çalmasına kimse bir şey demiyor. 2 tane beyefendi adam seçim hükümetinde görev aldılar. Kandil “kalk oradan” dedi. İzin istediler HDP genel merkezine gittiler. Bir siyasi partinin üst yönetiminin otoritesi kendisinde olmalıdır. Eğer onlarda bir otorite yoksa bunlarla görüşmeyi ben kendi payıma doğru bulmam. Toplumsal tansiyonu düşürmek noktasında AK Parti’nin üzerinde büyük sorumluluk vardır. Toplumsal olarak bu tansiyonun düşürülmesi lazım. 20 ayda 4 seçim yapıldı. 1 Kasım2dan sonra ama iktidarda ama muhalefette bütün siyasilerin üzerine düşen görev toplumda bütün tansiyonu düşürmesi gerekir" açıklamasında bulundu.