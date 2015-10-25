Demirtaş öğrenci evinde mutfağa girip menemen yaptı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Şişli Kurtuluş'ta 3 öğrencinin kaldığı öğrenci evini ziyaret etti. Öğrencilerle birlikte mutfağa giren Demirtaş mutfakta menemen yaptı, öğrencilerin günlük hayatlarına ilişkin sorular yöneltti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sehpanın üzerinde duran CD ve DVD'leri inceleyen Demirtaş, gençlerle siyaset ve ilgi alanları üzerine sohbet etti.

Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Demirtaş, Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın TRT de dahil olmak üzere bazı kanalların kendisine ambargo uyguladığına yönelik çıkışına ilişkin şunları söyledi:

"İş işten geçtikten sonra siyasette bu tür günah çıkarmalardan çok etkilenmiyorum. Sayın Arınç kendisi bizzat (ben) 'televizyona çıkmayayım' diye genel yayın yönetmenlerini aramış, tehdit etmiş biridir. Kendisi yapmıştır bunu. Bırakın TRT'yi bizzat özel kanalları aramış, 'Demirtaş televizyonlara çıkmayacak' diye tehdit savurmuştur. İnkar etsin, önümüzdeki zamanlarda yüzleştiririz onları. Böyle biri çıkmış kendisine ambargo uygulayan medyadan şikayetçi bir dil kullanıyor, bana inandırıcı gelmiyor."

"CHP-MHP koalisyonuna destek verme ihtimalimiz yok"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'MHP ile koalisyon kurmayı isteriz' açıklamasını yorumlayan Selahattin Demirtaş, demokrasi, barış ve adalet ilkeleri etrafında koalisyon görüşmeleri yapacaklarının altını çizerek "Hem AKP hem de CHP ile kendi ilkelerimizi konuşacağız. Hangi parti ilkelerimize yakın davranır, buna bakacağız. CHP kiminle koalisyon yapmak istiyorsa kendi vereceği karardır. Sonuçta bir hükümet çıksın istiyoruz" dedi.

CHP-MHP koalisyonuna destek verip vermeyecekleri sorusuna 'Hayır' yanıtı veren Demirtaş, “Bizim MHP ile bir koalisyonda olma ihtimalimiz yoktur, dışarıdan destek verme ihtimalimiz de yoktur" diye konuştu. Ziyaretinin ardından mahallelinin alkışları eşliğinde aracına binen Demirtaş, Şişli Kültür Merkezi'ndeki programa geçti. Demirtaş'ın mahalleye girişi öncesinde alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti, K-9 köpekleri sokaktabomba araması yaptı.