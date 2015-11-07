Tuğrul Türkeş, ihraç edildiği MHP'ye dava açmış

Milliyetçi Hareket Partisi, 1 Kasım seçimleri öncesinde kurulan seçim hükümetinde yer alması teklifini kabul etmesinin ardından Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edilen AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in cezanın iptali istemiyle dava açtığını duyurarak konuya ilişkin açıklama yaptı.

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş, AKP'nin seçim hükümetinde yer alma teklifini parti kararına karşı çıkarak kabul etmiş, ardından da MHP Merkez Disiplin Kurulu, Türkeş hakkında 'MHP Parti Üyeliğinden Kesin Çıkarma Cezası' vermişti.

"Tuğrul Türkeş halen AKP üyesi ve AKP milletvekilidir"

MHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkeş'in MHP üyeliğinden istifa ettiği ve bu nedenle partiyle bir bağı kalmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"AKP Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş Ankara 8.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/476 E sayılı dosyası ile Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu Kararın'ın kendisi hakkında verdiği 'MHP Parti Üyeliğinden Kesin Çıkarma Cezasına' karşı cezanın iptali istemiyle dava açmıştır.

Yıldırım Tuğrul Türkeş halen AKP üyesi ve AKP milletvekilidir. Kaldı ki Yıldırım Tuğrul Türkeş disiplin kurulu kararının dışında Partimize gönderdiği ve 18 Eylül 2015 tarihinde tebellüğ ettiğimiz Ankara 21.Noterliği'nin 16 Eylül 2015 tarih ve 9072 yevmiye numaralı yazısı ile Milliyetçi Hareket Partisi üyeliği ve TBMM grubu üyeliğinden istifa etmiştir. Partimizle bir bağı kalmamıştır. Ancak yine de mezkur mahkemeye disiplin işlem dosyası gecikmeksizin gönderilecektir"