Başbakan Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'i de Türkmen katliamından sorumlu tutmuş oldu!

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Suriye'de rejim güçlerinin Lazkiye kırsalındaki Bayırbucak Türkmenlerine yönelik Rusya destekli operasyonlarıyla ilgili "MİT TIR'larına operasyon yapanlar bu katliamdan sorumlu olan çevrelerdir" açıklaması akıllara Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'i getirdi. Türkeş, AKP'ye katılmadan 5 ay önce katıldığı bir TV programında MİT TIR'larıyla gönderilen silahların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun iddia ettiği gibi olmadığını dile getirerek, silahların Bayırbucak Türkmenleri'ne gönderilmediğini söylemişti. Türkeş, "Bizi izleyenlerin huzurunda yemin ediyorum. Vallahi ve billahi o silahlar Türkmenler'e gitmiyordu." demişti.

Başbakan Davutoğlu, dün Ankara'da Suriye gündemli gerçekleştirilen güvenlik zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, Adana'da durdurulan MİT TIR'larına ilişkin olarak, "Bayırbucak’taki Türkmen kardeşlerimizin bulundukları yerde muhafazaları için oralarda kendi topraklarında bulundukları alanda kalabilmeleri için yaptığımız yardımlardı" ifadesini kullanmıştı.