Türk lirasının değer kaybı: Dün faiz kararıyla fırlayan dolar yine yüksek açıldı

Merkez Bankası'nın beklenenin aksine politika faizini sabit tutma kararı sonrası yeniden tarihi zirve yapan dolar, yeni güne de yükselişle başladı.

Dolar dünkü PPK toplantısı öncesi 7.78 TL'ye kadar gerilemiş, kararın ardından hızla yükselerek 7.9880 TL seviyesiyle yeni zirvesini görmüştü. Türk lirası euro ve sterlin karşısında da değer kaybetmişti.

Dolar bu sabah 7.9464 TL ile güne başladı, şu dakikalarda 7.94-7.96 TL bandında seyrediyor. Dün 9.4666 TL ile zirve yapan euro da güne 9.3887 TL ile başladı. Şu dakikalarda 9.39-9.40 TL bandında dalgalanıyor. Çift hanelerden inmeyen sterlin ise 10.4691 TL noktasındaki zirvesinin ardından bugün 10.40-10.41 TL bandında seyrediyor.

Merkez Bankası dünkü PPK toplantısında politika faizini aynı seviyede tutarken, sıkılaştırma adımlarının üst sınırını belirleyen geç likidite penceresi (GLP) faizini yüzde 13,25'ten yüzde 14,75'e yükseltti.

Bankanın önceki ay politika faizini 8.25'ten 10.25'e çıkarması ve bir ay boyunca aldığı kararlar bu ay da sadeleştirme beklentilerini artırmıştı. Reuters anketine katılan 17 kurumun tamamı politika faizinde artış beklediklerini, yüzde 10.25'ten yüzde 12'ye yükseltileceğini öngörmüştü.

Bankanın bu kararı, uzun süredir yatırımlarını Türkiye'den çeken ancak geri dönmek için 'yeşil ışık' bekleyen yabancı yatırımcıları da şaşırttı. Analistler bu politika ile bankanın rezevlerini tüketmeye devam etmek zorunda kalabileceğine dikkat çekiyor. Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 16 Ekim haftasında 18.42 milyar dolar olarak hesaplandı.