Goldman Sachs uzmanı: Faizlerin yıl sonuna kadar yüzde 17'ye yükseleceğini düşünüyoruz

Merkez Bankası'nın dün beklentilerin aksine faizleri artırmamasına piyasada şaşkınlık yaratırken yatırım bankası Goldman Sachs faizlerin yıl sonunda yüzde 17 seviyesine yükselmesini beklediğini açıkladı.

Yatırım bankası Goldman Sachs Türk lirasının yüksek dalgalı seyir nedeniyle zarar görmesi ve merkez bankasının dün sabit tuttuğu faizleri daha da yükseltilmek zorunda kalması riskinin yükseldiğini söyledi.

Reuters'a konuşan Goldman Sachs’tan Murat Unur Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarını atmayı ertelemesinin kurun daha da dalgalanmasına, talepte daralmaya ve sonuç olarak faizlerin daha da yükseltilmesine ihtiyaç duyulacağı bir senaryoya atıfta bulunarak “Bügün alınan kararın ardından sert iniş ihtimalinin arttığını düşünüyoruz” dedi.

Goldman’dan yapılan açıklamada cari işlem açığı ve özel sektörün riskten kaçışının ekonomideki kaçağın sürdüğüne işaret ettiği ifade edilirken bu durumun da hem döviz kuru hem de döviz rezervleri üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Unur “Politika yapıcıların bu konuda bir adım atması gerekiyor, ne zaman olacağı tamamen TL’nin performansına bağlı olmak üzere biz halen faizlerin yıl sonuna kadar yüzde 17.0 seviyesine yükseleceğini düşünüyoruz” dedi.