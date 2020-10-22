Türk lirası eriyor: Dolardan Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yeni tarihi zirve

Dolar, Merkez Bankası'nın beklentilerin aksine politika faizini değiştirmeme kararının ardından 7.78 TL'den 7.9788 TL'ye kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.

Faiz artışının beklendiği Para Politikası Kurulu (PPK) öncesi 7.78 TL'ye kadar gerilemişti.

Euro 9.2014 TL seviyesine kadar gerilerken, karar sonrası 9.4359 TL'ye kadar yükselerek tarihi zirvesine yükseldi. Çift hanelere yükselen sterlin de 10.4573 TL ile en yüksek seviyesine çıktı.

Bugünkü beklentiler bankanın 100 ila 300 baz puan arasında artış yönündeydi. Reuters anketine katılan 17 kurumun tamamı politika faizinde artış beklediklerini, yüzde 10.25'ten yüzde 12'ye yükseltileceğini öngörmüştü.

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