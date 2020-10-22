Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını 'topa tuttu': Ciddi ciddi kredi mi açılmıştı bu para politikasına?

Merkez Bankası'nın artış beklentilerinin aksine politika faizini 10.25'te sabit tutması sürpriz etkisi yaratırken, önde gelen uzmanlar kararı Twitter'da sorguladı.

Merkez Bankası politika faizini aynı seviyede tutarken, sıkılaştırma adımlarının üst sınırını belirleyen geç likidite penceresi (GLP) faizini yüzde 13,25'ten yüzde 14,75'e yükseltti.

Bankanın önceki ay politika faizini 8.25'ten 10.25'e çıkarması, bu ay da sadeleştirme beklentilerini artırmıştı. Reuters anketine katılan 17 kurumun tamamı politika faizinde artış beklediklerini, yüzde 10.25'ten yüzde 12'ye yükseltileceğini öngörmüştü.

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Merkez Bankası'nın kararı birçok ekonomist ve yorumcu tarafından eleştirildi. Twitter'daki tepkilerden bazıları şöyle:

Uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay’in yöneticisi Timothy Ash: "Merkez Bankası'ndan tam bir budalaca hamle. Sanki 2018'den hiçbir şey öğrenmemişler. Tam da piyasa biraz umut olduğunu düşünmeye başladığında."

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