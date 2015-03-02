SGK'dan ikinci evliliğini yapanlara tüp bebek müjdesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yaptığı değişiklikle ikinci evliliğini yapanlar için de tüp bebek tedavisi masraflarını karşılamaya başladı.

Tüp bebek tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belli şartlar altında karşılanmakta. Ancak ilk evliliğinden çocuk sahibi olan ancak boşanma veya eşinin ölümü sonrası ikinci evliliğini yapanlar açısından bazı soru işaretleri bulunmaktaydı. Bu soru işaretleri nedeniyle ilk eşinden çocuk sahibi olup ikinci evliliğinde çocuk sahibi olamayanlar tüp bebek tedavilerinde tüm masrafa katlanmak zorunda kalıyorlardı.

Yapılan değişiklik, ikinci evliliğini yapan hem erkekleri hem de kadınları kapsamakta. Yani bir kadın ilk kocasından çocuğu varsa ve ikinci kocasından çocuk sahibi olamıyorsa tüp bebek tedavisi görebilecek. Aynı şekilde bir erkek ilk karısından çocuğu varsa ve ikinci karısından çocuk sahibi olamıyorsa karısı için tüp bebek tedavisi alabilecek.

Bazı şartlar var

Mehmet Bulut'un Radikal'de yer alan haberine göre, ikinci evlilikte tüp bebek masraflarının karşılanması için aynen ilk evlilikte olduğu gibi bazı şartların gerçekleşmesi gerekiyor. Aksi takdirde tüp bebek tedavisi masraflarının tümüne katlanmak zorundalar.

1- Tüp bebek tedavisi görecek çiftin mevcut evliliğinden evlat edinilmiş çocukları hariç çocuk sahibi olmaması gerekli.

2- Kadın ve erkekten birisi genel sağlık sigortası kapsamında olmalı.

3- Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme (tüp bebek) yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğinin SGK tarafından yetkilendirilen hastanelerin sağlık kurulları tarafından tıbben mümkün görülmesi gerekiyor.

4- Kadın 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olmalı.

5- Son 3 yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun SGK tarafından yetkilendirilen hastanelerin sağlık kurulları tarafından belgelenmesi gerekiyor.

6- Tüp bebek tedavisinin yapıldığı tıbbî merkezin SGK ile sözleşme yapmış olması gerekli.

7- Kadın veya erkeğin en az 5 yıldır sigortalı olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması gerekiyor.

Tüp bebek tedavisinde 3 deneme yapılabiliyor

Saydığımız bu şartların tümünün birlikte gerçekleşmesi halinde en fazla üç deneme ile sınırlı olmak üzere tüp bebek tedavileri SGK tarafından finanse edilmekte.

Yani yapılacak dördüncü deneme SGK tarafından hiçbir şekilde karşılanmamakta.

Ayrıca ilk evlilikte uygulanan tüp bebek denemeleri ikinci evlilikteki deneme sayılarını etkilememekte. Yani ikinci evlilikteki tüp bebek tedavileri için ayrıca üç deneme yapılabilecek.

SGK tüm masrafları karşılamıyor

Ancak ne yazık ki bu açıklamalar, ilk üç denemede kişilerin cebinden hiç para çıkmayacak anlamına da gelmiyor. Tüp bebek tedavisinde sigortalılar her halükarda katılım payı ödemek zorundalar. Ayrıca SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde ve vakıf üniversitelerinde bir de ilave ücret ile karşı karşıya kalmaktalar.

Tüp bebek tedavisinde katılım payı ilk denemede % 30, ikinci denemede % 25, üçüncü denemede ise % 20 oranında uygulanmakta. Bunun yanında tüp bebek tedavisi sonrasında kullanılacak ilaçlar için de ilaç katılım payı ödenmekte.

Katılım payının yanı sıra SGK ile sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel hastanelerce SGK tarafından belirlenen oranı geçmemek kaydıyla hastalardan ilave ücret alınabilmekte. Söz konusu ilave ücret tutarı mevcutta tüp bebek sağlık hizmeti bedelinin 2 katına kadar çıkabilmekte. Yani tüp bebek tedavisi görenler, devlet hastanelerini seçmezlerse, ceplerinden yaklaşık 2.500 TL’ye kadar ilave ücret ödemek zorundalar.

Sonuç olarak katılım payı, ilaç bedelleri ve ilave ücretler göz önüne alındığında şayet devlet hastaneleri seçilmişse yaklaşık 800 TL, SGK ile anlaşmalı özel hastaneler veya vakıf üniversiteleri seçilmişse 3.000 - 4.000 TL arası bir bedel ödemek zorundalar.