SGK tüp bebek uygulamalarının sigorta kapsamından çıkartılmasını istedi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "üç çocuk" uygulamasına Sosyal Güvenlik Kurumu darbesi. SGK, tüp bebek uygulamalarının çalışanların sağlık sigortası kapsamından çıkarılmasını önerdi.

Zeynep Gürcanlı'nın hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre; SGK'nın "tüp bebek sigortadan çıkarılsın, tüp bebek yapmak isteyenler kendi ödesin" önerisi, ekonomik koordinasyon kurulu toplantısında gündeme geldi.

Halen Türkiye'de, iki tüp bebek uygulaması, bu konudaki ilaç tedavilerinin yüzde 80'i sağlık sigortasından karşılanıyor. Ancak yeşil kartlıların tüp bebek harcamalarını devlet karşılamıyor.

Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu, tüp bebek uygulamalarının sağlık sigortası kapsamında karşılanmasına izin veriyor. Sadece İtalya ve İsviçre'de tüp bebek uygulaması sigorta kapsamında değil.

Almanya'da 40 yaşına kadar olan vakalarda, Fransa'da ise tüm uygulamalar karşılanıyor. Ancak Fransa'da özel merkezlerde yapılan tüp bebek uygulamalarının, devlet hastanesiyle ücret farkı oluşması halinde, sadece farkı uygulamayı yaptıran hasta tarafından ödeniyor.

SGK: Ortodonti de sigorta kapsamından çıkarılsın

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bir başka önerisi ise, diş hekimliği alanında ortodonti uygulamalarının sigorta kapsamından çıkarılması oldu. SGK ayrıca, tedavi sırasında halen uygulanmakta olan bazı testlerin ve bazı fizik tedavi uygulamalarının da sigorta kapsamından çıkarılmasını, bunları yaptıranların ödemeleri kendilerinin yapmasını önerdi. Konu, halen başta sağlık bakanlığı olmak üzere, ilgili tüm bakanlıklar tarafından araştırılıyor.