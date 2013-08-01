Tüp bebeklerin kansere yakalanma riski daha yüksek

Danimarkalı bilim adamları, ülkede 1964-2006'da, 125 bin 800'ü tüp bebek ya da benzer bir tedaviyle doğan yaklaşık 3 milyon kişinin sağlık durumunu inceledi.

Annesi üremeye yardımcı tedavi görenlerin 0-19 yaşında kan kanserine yakalanma riskinin yüzde 18 daha fazla olduğu görüldü.

Araştırma ayrıca bu kişilerin 20 yaşından sonra endokrin sistemi kanserlerine yakalanma riskinin de yüzde 22 fazla olduğunu ortaya koydu.

Uluslararası Kanser Dergisi'nde yayımlanan araştırmada bilim adamları, kanser riskinin artmasında kısırlığın bazı genlerin işleyişini değiştirmesinin rol oynayabileceğini belirtti.

Ancak bilim adamları kanser riskinin artmasını kısırlığın mı yoksa tedavinin mi tetiklediğini belirlemek için başka araştırmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

Endokrin sistemi kanserlerinin en sık görüleni yumurtalık kanseri. Yumurtalık kanserini tiroid kanseri izliyor.