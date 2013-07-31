Türkiye, tüp bebekte 9. sırada

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2 milyon çift, bebek sahibi olamıyor ya da olmakta zorlanıyor. Kadın ya da erkekten kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle çocuksuzluk sorunu yaşayan çiftlerden bazıları çareyi tüp bebek merkezlerinde arıyor.

Japonya’nın yılda yaklaşık 211 bin tedavi ile Dünya’da en fazla tüp bebek tedavisi yapılan ülke olduğunu belirten Eurofertil Tüp Bebek Merkezi Medikal Direktörü Dr. Hakan Özörnek, ntvmsnbc'de yer alan haberde, “Temmuz ayı başında Londra’da yapılan Uluslararası Tüp Bebek Kongresi’nde paylaşılan rakamlara göre; tedavi sayısı bakımından Türkiye, Dünya’da ilk 10’da yer alıyor. Japonya, ABD, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya gibi ülkelerden sonra gelen Türkiye, Dünya’da 9’uncu, Avrupa’da ise 6’ıncı sırada yer alıyor” dedi.

İhtiyacı olanların yüzde 60'ı tedaviye ulaşamıyor

Türkiye’deki tedavi oranlarını ve sıralamayı yorumlayan Dr. Hakan Özörnek; “Türkiye’de yılda yaklaşık 42 bin tüp bebek tedavisi yapılıyor. Dünya ve Avrupa’da ilk 10’da yer alsak da aslında tedaviye ihtiyaç duyan çift sayısı çok daha yüksek. Maalesef bu veriler bize, Türkiye’de çeşitli nedenlerle yüzde 60’lık bir grubun tedaviye ulaşamadığını gösteriyor” diye konuştu.

Yeterli teşvik yok

Özellikle Kuzey Avrupa’da devletlerin tüp bebek tedavilerini teşvik ettiğini belirten Özörnek, “Türkiye’de, tüp bebek tedavileri yeterince desteklenmiyor. Çiftlerin pek çoğu aile ve mahalle baskısı nedeniyle tedaviye yanaşmazken maddi kaygılar da çiftleri düşündürüyor. Kuzey Avrupa Ülkelerinde olduğu gibi Türkiye, sorun yaşayan çiftlere sınırsız tüp bebek hakkı tanısa çok daha fazla tedavi yapılabilir” dedi.