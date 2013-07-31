T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Türkiye, tüp bebekte 9. sırada

Türkiye, dünyada en fazla tüp bebek tedavisi yapılan ülkeler arasında ilk 10’da yer alıyor. Ülkemizde her yedi çiftten biri, çocuk sahibi olmakta sorun yaşıyor

31 Temmuz 2013 14:47

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2 milyon çift, bebek sahibi olamıyor ya da olmakta zorlanıyor. Kadın ya da erkekten kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle çocuksuzluk sorunu yaşayan çiftlerden bazıları çareyi tüp bebek merkezlerinde arıyor.
 
Japonya’nın yılda yaklaşık 211 bin tedavi ile Dünya’da en fazla tüp bebek tedavisi yapılan ülke olduğunu belirten Eurofertil Tüp Bebek Merkezi Medikal Direktörü Dr. Hakan Özörnek, ntvmsnbc'de yer alan haberde, “Temmuz ayı başında Londra’da yapılan Uluslararası Tüp Bebek Kongresi’nde paylaşılan rakamlara göre; tedavi sayısı bakımından Türkiye, Dünya’da ilk 10’da yer alıyor. Japonya, ABD, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya gibi ülkelerden sonra gelen Türkiye, Dünya’da 9’uncu, Avrupa’da ise 6’ıncı sırada yer alıyor” dedi.
 

İhtiyacı olanların yüzde 60'ı tedaviye ulaşamıyor

 
Türkiye’deki tedavi oranlarını ve sıralamayı yorumlayan Dr. Hakan Özörnek; “Türkiye’de yılda yaklaşık 42 bin tüp bebek tedavisi yapılıyor. Dünya ve Avrupa’da ilk 10’da yer alsak da aslında tedaviye ihtiyaç duyan çift sayısı çok daha yüksek. Maalesef bu veriler bize, Türkiye’de çeşitli nedenlerle yüzde 60’lık bir grubun tedaviye ulaşamadığını gösteriyor” diye konuştu.
 

Yeterli teşvik yok

 
Özellikle Kuzey Avrupa’da devletlerin tüp bebek tedavilerini teşvik ettiğini belirten Özörnek, “Türkiye’de, tüp bebek tedavileri yeterince desteklenmiyor. Çiftlerin pek çoğu aile ve mahalle baskısı nedeniyle tedaviye yanaşmazken maddi kaygılar da çiftleri düşündürüyor. Kuzey Avrupa Ülkelerinde olduğu gibi Türkiye, sorun yaşayan çiftlere sınırsız tüp bebek hakkı tanısa çok daha fazla tedavi yapılabilir” dedi.

ETİKETLER

tüp bebeküremehamilelikçocukbebekkısırlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24