Tüp bebekte 3'üncü denemeye de destek geliyor

TBMM tatile girmeden yasalaşması beklenen torba yasa paketine konulması öngörülen tüp bebek maddesiyle, sadece 1’inci ve 2’nci deneme değil artık 3’üncü deneme de sosyal güvenlik kapsamında olacak. Yürürlükteki mevzuata göre ilk denemede hastadan yüzde 30 düzeyinde katılım payı alınırken, ikinci denemede de yüzde 25 düzeyinde katılım payı alınıyor. Yeni uygulamayla 3. denemede katılım payı yüzde 20’yi geçemeyecek.

Hacer Boyacıoğlu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, tüp bebek tedavisine 3’üncü bir şans verilmesi ve katılım payıyla bu durumun desteklenmesinin nedeni olarak ise tüp bebek tedavisinde 3’üncü denemede başarı oranının yüksek olması gösteriliyor. İstatistiklere göre tüp bebek tedavisinde kişiye özel ve tecrübeli bir doktor tarafından hazırlanmış bir sürecin sonunda 35 yaşın altındaki adaylarda başarı şansı yüzde 60 civarında. 35 yaşından sonra şans yüzde 45’lere inerken, 40’lı yaşlarda yüzde 20’ye kadar düşüyor. İstatistiklere göre 3 deneme sonrasında toplamda yüzde 85 civarında gebelik oranına ulaşılabiliyor.