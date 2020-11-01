Tunç Soyer duyurdu: Depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve engelli kalanlar belediyede istihdam edilecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinden bir kişiyi belediyede istihdam edeceklerini, depremde engelli kalan depremzedelere de istihdam önceliği tanınacağını açıkladı.

İzmir'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, depremzedelerin istihdamıyla ilgili açıklama yaptı.

"Kayıp vatandaşlarımızın acısı yüreğimizde" diyen Soyer, şöyle devam etti: