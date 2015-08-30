Tuğrul Türkeş kaset iddiasını yanıtladı: Görüntümü gizlice çeken olduysa çeken utansın!

Babası Tuğrul Türkeş'in kurduğu MHP'nin aldığı parti kararına rağmen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bakanlık teklfini kabul eden Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "kaset şantajına maruz kaldığı" iddialarını ilişkin olarak, "Utanacağım bir özel görüntüm yok. 60 yaşında bir insanın, bir bayanla görüntümü gizlice çeken olduysa da çeken utansın. Bunu söyleyen beyinsizdir. Gizleyeceğim bir şey yok ki şantaj yapılsın" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun davetini kabul ederek seçim hükümetinde Başbakan Yardımcısı olarak görev alan Tuğrul Türkeş'e partisi MHP'den sert tepki gelmişti. "Kesin ihraç" istemiyle "tedbirli olarak" Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkeş, Sabah gazetesinden Uğur Becerikli'nin sorularını yanıtladı.

O seviyeye inmek istemedim

Türkeş, hakkında ortaya atılan iddilar ve eleştirilere sessiz kalmasıyla ilgili olarak, "Seviye düşük olduğu için yanıt vermedim. O seviyeye inmek istemedim. Pazartesi (yarın) yapılacak ilk Bakanlar Kurulu toplantısının ardından daha rahat konuşabileceğim, eleştirileri de yanıtlamaya başlayacağım. Abuk sabuk iddialar ortaya attılar. Konuşanlara bakıyorum, çok şey söylenebilir ama kimine cevap vermeye değmez" dedi.

400 bin liralık cip

Hükümetine girmek için yüksek miktarda para aldığı, ekonomik durumunun bozuk olduğu ve bu nedenle teklifi kabul ettiği iddialarına yanıt veren Türkeş, "Oğluna araba aldı' diye haber yapıyorlar. Oğluma araba alsam kime ne? Ama böyle bir şey yok. '400 bin liralık cip aldı' diye haber yapmışlar. Oysa oğlum dil eğitimine gidiyor. 10-15 bin liralık bir araç talebi var. Henüz onu bile yerine getiremedim. Saçmalıyorlar" diye konuştu.

Kırmızı plaka iddiası

Tuğrul Türkeş, "Kırmızı plaka için gitti' iddialarına, "Partinin sağladığı araca binmiş miyim ki kırmızı plaka için gideyim? Partinin aracını, partinin programları dışında kullanmayan birinin, kırmızı plaka için gittiğini iddia ediyorlar. Yıllardır bir akşam bile parti aracının bende kaldığını görmüşler mi bu söyleyenler? Öyle makam aracı derdim yok" ifadelerini kullandı.

Şantaj iddiası

"Kaset şantajına maruz kaldığı" iddialarını da değerlendiren Türkeş, "Bu saçmalıkları söyleyenlerin seviyesine mi ineyim? Beni bilenler biliyor. 12-13 yıldır bekar bir insanım. Özel hayatımın hesabını da yalnızca çocuklarıma veririm. Bir bayan arkadaşım olduğunu zaten saklamıyorum. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde, Çankaya Köşkü'nde verilen bir eşli davete, bayan arkadaşımla birlikte katıldım. Utanacağım bir özel görüntüm yok. 60 yaşında bir insanın, bir bayanla görüntümü gizlice çeken olduysa da çeken utansın. Bunu söyleyen beyinsizdir. Gizleyeceğim bir şey yok ki şantaj yapılsın" dedi.

Odasını iki hafta önce boşalttı

Tuğrul Türkeş'in ismi MHP'nin asansörünün ardından, internet sitesinden ve TBMM Grubu'ndaki milletvekili listelerinden de çıkarıldı. Parti yetkilileri Türkeş'in asansör konusundaki alınganlığına anlam verilemediğini, kendisinin 2 hafta önce yardımcısını göndererek odasını gizlice toplattığını" dile getirdi.