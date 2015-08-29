Bülent Arınç görevini Türkeş'e devretti

Bülent Arınç, Başbakan Yardımcılığı görevini Tuğrul Türkeş'e devretti.

Türkeş, Geçici Bakanlar Kurulu'nda Başbakan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

Çankaya Köşkü'ndeki devir teslim, basına kapalı gerçekleşti.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç görevini Tuğrul Türkeş’e teslim ederken masasındaki bütün eşyaların toplanmış olduğu görüldü. Arınç’ın üç tane makam odası bulunuyordu. Bunlardan biri yeni başbakanlık binasında ötekisi eski başbakanlık binasında bir diğeri ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’ndeydi.

Bülent Arınç 7 Haziran seçimlerinden önce yeni Başbakanlık binası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü binasındaki eşyalarını topladı. Arınç’ın bugün eski Başbakanlık’ta düzenlenen devir teslim töreni sırasında makam odasında hiç eşya görülmedi. Arınç’ın devir teslimden birkaç gün önce makamında bulunan son eşyalarını da aldığı öğrenildi.