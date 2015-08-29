T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bülent Arınç görevini Türkeş'e devretti

Çankaya Köşkü'ndeki devir teslim, basına kapalı gerçekleşti

29 Ağustos 2015 14:25

Bülent Arınç, Başbakan Yardımcılığı görevini Tuğrul Türkeş'e devretti.

Türkeş, Geçici Bakanlar Kurulu'nda Başbakan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

Çankaya Köşkü'ndeki devir teslim, basına kapalı gerçekleşti.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç görevini Tuğrul Türkeş’e teslim ederken masasındaki bütün eşyaların toplanmış olduğu görüldü. Arınç’ın üç tane makam odası bulunuyordu. Bunlardan biri yeni başbakanlık binasında ötekisi eski başbakanlık binasında bir diğeri ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’ndeydi.

Bülent Arınç 7 Haziran seçimlerinden önce yeni Başbakanlık binası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü binasındaki eşyalarını topladı. Arınç’ın bugün eski Başbakanlık’ta düzenlenen devir teslim töreni sırasında makam odasında hiç eşya görülmedi. Arınç’ın devir teslimden birkaç gün önce makamında bulunan son eşyalarını da aldığı öğrenildi.   

 

ETİKETLER

bülent arınçtürkeşgörevini devrettiçankaya köşkübaşbakan yardımcısı

İlgili Haberler

Tuğrul Türkeş, Başbakan Yardımcısı oldu

Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş, Ahmet Davutoğlu’ndan gelen bakanlık teklifini parti kararına rağmen kabul etmişti

Tuğrul Türkeş: Siyasi intihar yaptım; MHP babamın partisi, Bahçeli'nin beni partiden atmaya gücü yetmez!

'Babam hayatta olsa, Başbakan Yardımcısı olarak Başbakan’ın yanında otururdu'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24