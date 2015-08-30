Türkeş, Davutoğlu ve Erdoğan için neler demişti: Senin o bacağını kırarlar!

MHP’de parti kararına rağmen Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan gelen bakanlık teklifini kabul ederek seçim hükümetine Başbakan Yardımcısı olarak atanan Tuğrul Türkeş’in 2013’te dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Senin o bacağını kırarlar” dediği konuşma yeniden gündeme geldi.

Nisan 2013’te babası merhum Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada, sözü MHP’yi eleştirmek için zaman zaman babasından alıntılar yapan Erdoğan’a getiren Türkeş, “Sıkıştığında rahmetli Başbuğ’un lafına sözüne sığınan Sayın Başbakan, günü geldiğinde ‘Milliyetçiliği ayağımın altına alırım’ diyor. Senin o bacağını kırarlar” demişti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Türkeş ile Erdoğan ya da Davutoğlu hakkındaki demeçlerinden bazı örnekler şöyle:

‘Tek talebim yargılanması’

CNN Türk TV’de Enver Aysever’in sorularını yanıtlarken Türkeş şöyle demişti:

“Karşımda bir siyasi parti var. Bunun başı, genel başkanı, başbakan olan şahıs, benim partime suikast yapıldığında, yani bizim partiyle ilgili kaset olayları yapıldığında hönkürüyordu. (Sesini değiştirip Erdoğan’ı taklit ederek) Neyi özel, genellll, genelll... diye bağırıyordu. Şimdi aynı adam çıkıp diyor ki benim kriptolu telefonumu dinlediler. E baba, sen devletin sana güvenlik işleri için verdiği telefonu oğlunla para transferi için kullanma sen de... (Emin misiniz bundan) Tabii tabii... Montajı Devlet Bey ile ilgili komik bir şey yaptılar. Öyle yapınca iki cümle oldu. Herkes anladı montaj olduğunu. Ama Tayyip Erdoğan’ın kısık sesle konuşmasını bulacaksın ondan yapacaksın bir... İkincisi herkes Tayyip Bey’i dinine bağlı ve onu yoğun yaşayan biri olarak tanıyor. Üç aydır ben yapmadım onlar yaptı demek yerine niye çıkıp ‘Vallahi de billahi benim evimde böyle paralar yoktur, ben böyle bir haram işe bulaşmadım’ demiyor. Benim tek talebim O’nun yargılanmasıdır.”

‘Senin o bacağını kırarlar’

Nisan 2013’te babası merhum Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada, sözü MHP’yi eleştirmek için zaman zaman babasından alıntılar yapan Erdoğan’a getirip, “Sıkıştığında rahmetli Başbuğ’un lafına sözüne sığınan Sayın Başbakan, günü geldiğinde ‘Milliyetçiliği ayağımın altına alırım’ diyor. Senin o bacağını kırarlar” demişti. Türkeş, sosyal medya sitelerinin kapatılmasına da kayıtsız kalmamıştı ve Mart 2014’te Twitter kapatıldığında şu yorumu yapmıştı:

“Sayın Başbakan (Tayyip Erdoğan) ilk dönemini acemilik, ikincisi kalfalık, üçüncüsü ustalık diye ifade etmişti. Ustalık döneminde kandırıldığını, aldatıldığını kendisi söylüyor. Şimdi de ancak totaliter rejimlerde, tek adam yönetimlerinde yani demokrasiye yakışmayan ülkelerde, demokrasi içerisinde olmayan ülkelerde, 21. yüzyılda yapılan uygulamaların bir benzerini kendisi yaptı Twitter’ı kapattı. Sosyal medyayı engellemeye çalışıyor. Biz bundan sonraki dönemin Sayın Başbakan’ın emeklilik dönemi olduğunu düşünüyoruz.”

2014 Ağustos’unda Başbakan Tayyip Erdoğan, ‘Bana Gürcü, affedersin çok daha çirkin şeylerle Ermeni diyenler oldu’ ifadesini kullanınca en sürpriz tepki yine Türkeş’ten gelmişti. Türkeş, “Erdoğan’a 21. yüzyıldan haberlerimiz var; Ermeni olmak bir suç, bir kusur, çirkinlik, ayıp veya günah değildir. Ait olduğumuz etnik ve kültürel gruplar Yüce Rabbimizin takdirinin bir neticesidir ve bunların hâşâ ayıplanması veya küçümsenmesi günahların en büyüğüdür” demişti.

Bizans bile AKP’den daha Türk'tür

Türkeş, TV programlarında AKP'lilerin karşılarına çıkmamasını, AKP'yi gazetecilerin savunmasını sert eleştirdiği bir TV programında da “11 senedir herhangi bir AKP’li karşımıza çıkmıyor. AKP’nin genel siyaseti yapışmaz tava siyasetidir” demişti. Türkeş’in AKP ile ilgili ilginç yorumları bununla da sınırlı değildi. TBMM Genel Kurulu’na hitaben TBMM kürsüsünden konuşurken Patrik Bartholomeos’un bile hükümetten daha fazla milli duruş sergilediğini ima edip şöyle demişti örneğin: “Tenkidimin ağırlığını mazur görün ancak üzülerek ifade etmek zorundayım: Bizans dahi duruşuyla bugün birçok AKP’liden daha millîdir, daha Türk’tür.”

Türkeş, TBMM kürsüsünde yurtdışına asker gönderme tezkeresi ile ilgili konuşurken dış politikada yaşanan sorunları ve Türkmenlerin Suriye ve Irak’ta karşılaştığı tehlikelere dikkat çekip şu yorumu yapmıştı: “Peki, bizim hükûmetimiz ne yapıyor? Bu siyasi iktidar suskun, miskin, korkak. Neden? Çünkü diğer sahalarda olduğu gibi, burada da dumanlı münasebetler hâsıldır. Kuzey Irak’taki petrol yataklarının bolluğu ve bereketi herkesin malûmudur. Hükûmet, birtakım mihraklarla enerji ticareti noktasında anlaşmaya gitmek suretiyle peşmergenin tatbik ettiği etnik temizliğe kayıtsız kalmaktadır. Bu anlaşmaların çoğunda Türkiye’nin menfaatlerinden çok, hükûmete yakın duranların hususî menfaatleri ön planda tutulmaktadır; bunu da bu vesileyle bir not olarak düşelim.

'Asker çektiniz'

Türkeş, TBMM Genel Kurulu’nda partisi adına Süleyman Şah Türbesi konusunda genel görüşme açılmasını isterken AKP'lilerin sert müdahalelerine hedef olan bir konuşma yapmıştı.

Türkeş, şunları söylemişti:

“İmkân bulsalar 4. miğfer töreni yapacak. Sayın Davutoğlu’nun başına miğfer geçirmek istiyorsunuz. Asker çektiniz, toprak kaybettiniz bunu yapanın kafasına miğfer geçmez. Başka bir şey geçmesi lazım. HDP’li vekillerinin, oradaki Kürt unsurların onayı müsamahasıyla... Bu TSK açısından da zuldür. Büyük bir hezimettir. Bu Meclis’in kürsüsünden söylemeye açıkçası ben utanıyorum, siz oradan sadece askerleri çekmediniz, 14 Türkmen köyünü sahipsiz bıraktınız.”