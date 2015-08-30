"Bahçeli, kendisini arayan Türkeş'i 'Görüşecek bir şey yok' diyerek reddetti"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, kendisini arayan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in görüşme talebini reddettiği öne sürüldü.

İddiaya göre Türkeş, dün öğleden sonra bakanlık devir teslimi sonrasında ilk olarak Bahçeli’yi aradı.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, kendisini hâlâ MHP’li olarak nitelendiren ve partiden istifa etmediğini ve kimsenin de kendisini atamayacağını açıklayan Türkeş, bu çerçevede Bahçeli’nin kendisine herhangi bir talimatları olup olmadığını sormak istedi.

‘Görüşecek bir şey yok’

Bahçeli'nin ise davaya ihanet ettiğini düşündüğü Türkeş’in görüşme talebini reddettiği iddia edildi. Habere göre, Bahçeli özel kalemi aracılığıyla Türkeş’in görüşme talebine “Görüşecek bir şey yok” diyerek olumsuz yanıt verdi.

Parti kaynakları Türkeş’in bu tavrını “Hangi yüzle arıyor. Gitsin Davutoğlu’na bağlılığını sunsun. Talimatı ondan alsın” sözleriyle değerlendirdi.

Türkeş, Bahçeli’nin herhangi bir MHP milletvekilinin seçim hükümetinde yer almayacağına ilişkin kararına rağmen, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun teklifini kabul etmiş ve Seçim Hükümeti’nde Başbakan Yardımcılığı görevine getirilmişti.



