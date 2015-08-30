T24 LogoT24 Logo
Politika

"Bahçeli, kendisini arayan Türkeş'i 'Görüşecek bir şey yok' diyerek reddetti"

Parti kaynakları Türkeş’in bu tavrını 'Hangi yüzle arıyor' sözleriyle değerlendirdi

30 Ağustos 2015 12:04

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, kendisini arayan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in görüşme talebini reddettiği öne sürüldü.

İddiaya göre Türkeş, dün öğleden sonra bakanlık devir teslimi sonrasında ilk olarak Bahçeli’yi aradı.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, kendisini hâlâ MHP’li olarak nitelendiren ve partiden istifa etmediğini ve kimsenin de kendisini atamayacağını açıklayan Türkeş, bu çerçevede Bahçeli’nin kendisine herhangi bir talimatları olup olmadığını sormak istedi. 

 

‘Görüşecek bir şey yok’

 

Bahçeli'nin ise davaya ihanet ettiğini düşündüğü Türkeş’in görüşme talebini reddettiği iddia edildi. Habere göre, Bahçeli özel kalemi aracılığıyla Türkeş’in görüşme talebine “Görüşecek bir şey yok” diyerek olumsuz yanıt verdi.

Parti kaynakları Türkeş’in bu tavrını “Hangi yüzle arıyor. Gitsin Davutoğlu’na bağlılığını sunsun. Talimatı ondan alsın” sözleriyle değerlendirdi. 

Türkeş, Bahçeli’nin herhangi bir MHP milletvekilinin seçim hükümetinde yer almayacağına ilişkin kararına rağmen, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun teklifini kabul etmiş ve Seçim Hükümeti’nde Başbakan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

 
 

ETİKETLER

tuğrul türkeşdevlet bahçelitelefonhaber

İlgili Haberler

Davutoğlu cevapladı: Türkeş'e AKP'den davet götürülecek mi?

'Türkeş’e mektup yazana kadar hiçbir görüşmem olmadı'

İşte Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in, Davutoğlu'na yazdığı cevap mektubunun tam metni

MHP'li Tuğrul Türkeş, yeni kabinede Başbakan Yardımcısı oldu

Bülent Arınç görevini Türkeş'e devretti

Çankaya Köşkü'ndeki devir teslim, basına kapalı gerçekleşti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24