THY: Atatürk Havalimanı'na varışlı ve çıkışlı tüm kullanılmamış biletler ücretsiz iade edilecek

Atatürk Havaalanı'nın hava trafiğine açıldığını duyuruldu. THY'den yapılan açıklamada, 28 Haziran-5 Temmuz'da Atatürk Havalimanı varışlı ve çıkışlı tüm seferlere kayıtlı yolcuların, 31 Temmuz'a kadar işlem yaptırmaları kaydıyla tüm rezervasyon ve güzergah değişiliklerini ücretsiz yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "hiç kullanılmamış biletlerin ücretsiz iade yapılacağı" ifade edildi.

İstanbul'da Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde 2 ayrı patlama meydana geldi. Patlama sonrası yaşanan İlk belirlemelere göre 36 kişi hayatını kaybetti. Atatürk Havalimanı üzerinde oluşan yoğun trafik bölgeye yakın havalimanlarına yönlendiriliyor.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, terör saldırısının ardından uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı olayın ardından yaklaşık 5 saat uçuş trafiğine yeniden açıldı.

Atatürk Havalimanı saldırıdan 6 saat sonra uçuş trafiğine açıldı

Atatürk Havalimanı'nda dün saat 22.00 sularında kapatılan ve yaklaşık 5 saat süreyle kapalı tutulan uçuşlar, 02.20'te tekrar uçuş trafiğine açıldı.

Atatürk Havalimanı'na ilk olarak Türk Hava Yolları'nın TK25 sefer sayılı Taipei uçağı iniş gerçekleştirdi. İlk inişi takiben aynı havayolunun TK85 Manila ve TK91 sefer sayılı Seul uçakları sırayla havalimanına indi.

Öte yandan, gece saat 03.00'te açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, Atatürk Havaalanı'nın hava trafiğine açıldığını duyurdu.

Saldırı sonrası 5 saat uçakta beklediler

Terör saldırısının gerçekleştiği saatlerde Atatürk Havalimanı'na inen uçaklardaki yolcular saatlerce apronda beklemek zorunda kaldı. Havalimanın uçuş trafiğine açılmasının ardından uçaklarda bekleyen yolcular otobüslerle Atatürk Havalimanı'na getirildi. Apronda uçaklarda bekleyen yolculardan Sinem Maki, "Biz 4 saat bekledik. Bize 'Bombalı saldırı oldu dışarı çıkılmasına izin verilmiyor' dediler beklettiler bizi" dedi. Hülya Yalçın da, “Fransa'dan geliyoruz. 22.30'da indik. Bu saate kadar da uçağın içindeydik. Uçakta Saldırıya uğradık' dediler. 4-5 saat bekledik" diye konuştu.

THY'den kullanılmayan bilet açıklaması

Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısının ardından Türk Hava Yolları (THY) yolcularına yönelik aldığı bazı kararları duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, meydana gelen terör saldırıları nedeniyle, 28 Haziran-5 Temmuz'da Atatürk Havalimanı varışlı ve çıkışlı tüm seferlere kayıtlı yolcuların, 31 Temmuz'a kadar işlem yaptırmaları kaydıyla tüm rezervasyon ve güzergah değişiliklerini ücretsiz yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "hiç kullanılmamış biletlerin ücretsiz iade yapılacağı" ifade edilerek, şunlar kaydedildi.

"Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Temmuz 2016 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumları web sitemizden veya çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz."

Sabiha Gökçen'de uçuş yoğunluğu

Atatürk Havalimanı'nda yaşanan saldırının ardından havadaki uçakların yönlendirildiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu ve uçak yoğunluğu yaşandı.

Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen saldırının ardından uçuşlar Sabaiha Gökçen ve çevre illerdeki havalimanlarına yönlendirildi. Uçuşların Sabiha Gökçen'e yönlendirilmesiyle burada yoğunluk yaşandı. Uçakların peş peşe alana indiği görülürken uçuş pistlerinin uçaklarla dolduğu gözlendi. Uçuşların buraya yönlendirilmesiyle vatandaşlar da yakınlarını karşılamak üzere bu alana akın etti. Vatandaşlar burada uzun süre yakınlarını beklerken teröre lanet okudular. Havalimanındaki yoğunluk sürerken saldırının ardından emniyetin burada aldığı önlemlerinde arttığı gözlendi.

Adnan Menderes Havalimanı'nda

üst düzey güvenlik önlemleri

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda meydana gelen terör saldırısı sonrasında güvenlik önlemleri arttırıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanı girişinde tüm arabalar teker teker aranırken, içeride de özel harekat polisleri de devriye geziyor.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndaki güvenlik önlemeleri, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen patlamaların ardından üst seviyeye çıkarıldı. Havalimanı girişindeki polis noktasında araçlar teker teker aranırken, İç hatlar ve dış hatlarda ise çevik kuvvet ve özel hareket polisleri devriye geziyor. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından saldırı nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı’na inemeyen 11 uçağın İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na yönlendirildiği öğrenildi.