Thodex mağdurlarının avukatı: Kripto para borsası açmak bakkal açmaktan kolay; devlet kulağının üzerine yattı, bugünlerin geleceği belliydi

Thodex’e para yatıranların avukatlığını üstlenen Ankara Barosu Sermaye Piyasası ve Finans Hukuku Kurulu Başkanı Avukat Oğuz Evren Kılıç, “Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası olabilir” dedi. Kripto para borsasına ilişkin, “Bakkal açmaktan daha kolay. Bir şirket açıyorsunuz. Yazılım altyapısı kuruyorsunuz. Sonra işletiyorsunuz. Ne soran ne de denetleyen var. Devlet hiç yok” diyen Avukat Kılıç, “Yıllardır söylüyoruz, Dijital Varlık Kanunu çıkarılsın, denetim gelsin, borsa açılması için lisans şartı konulsun. Devlet kulağının üzerine yattı. Bugünlerin geleceği belliydi. Çok uyardık. Önüne gelen kripto para borsası açıyor” diye konuştu.

“Kripto paraların özelliği şudur: Büyük miktarda parayı birkaç saniyede her yere aktarabiliyorsunuz. Takip edilemiyor” diyen Kılıç, Yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına çıkmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlattığı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Instagram hesabından yaptığı, “Buy Moreno, go Tayland” paylaşımına dikkati çekerek, “Yani, Moreno al, Tayland'a git. Moreno, takibi yapılamayan kripto para. Varlığını Moreno'ya aktardıysa hiçbir devlet takip edemez” dedi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Kılıç, şunları kaydetti:

■ Thodex'te ne oldu?

Şirket Dogecoin kampanyası başlatıyor. Çok sayıda yeni yatırımcı çekiliyor ve büyük işlem hacmi yakalanıyor. İnsanlara 650 milyon dolarlık Dogecoin dağıtılacağı söyleniyor. Aksaklık yaşanınca homurdanma başlıyor. Kimse parasına ulaşamıyor. Suç duyurusunda bulunduk. Savcılık hesaplara el koydu.

■ Ne kadar paradan söz ediyorsunuz?

2-2.5 milyar.

■ Şirket ödeme krizi yaşadı mı?

Eskiden beri şikâyet alınırdı. Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası olabilir.

■ Neden dolandırıcılık diyorsunuz?

Ben demiyorum, savcı söylüyor. Binlerce başvuru var.

■ Faruk Fatih Özer kim?

Genç bir çocuk. Kim olduğu belli değil. Parayı nerden buldun? Çünkü bu işler pahalı işler. Şu an sosyal medya hesapları kapalı. Yetkililer cevap vermiyor.

■ Diğer borsaları etkiler mi?

Türk borsalarına ilişkin genel bir güvensizlik var. Bu bizi kaygılandırıyor. Herkes bu alanda yasal düzenleme olmadığı için baştan beri tedirgindi. Yıllardır söylüyoruz, Dijital Varlık Kanunu çıkarılsın, denetim gelsin, borsa açılması için lisans şartı konulsun. Devlet kulağının üzerine yattı. Bugünlerin geleceği belliydi. Çok uyardık. Önüne gelen kripto para borsası açıyor.

■ Öyle mi!

Başka bir piyasada borsa açsanız dehşet sınırlamalar var. Lisans alacaksınız. Teminat yatıracaksınız. Öyle kolay değil.

■ Burada nasıl?

Bakkal açmaktan daha kolay. Bir şirket açıyorsunuz. Yazılım altyapısı kuruyorsunuz. Sonra işletiyorsunuz. Ne soran ne de denetleyen var. Devlet hiç yok. Milyonlarca yatırımcı risk altında. Devletin sorumluluğu var. Geçenlerde kripto varlıkların ödemede kullanılmaması yönünde yönetmelik çıktı. Hukuka aykırı olduğunu dile getirdim. Gece yarısı iki satırlık yönetmeliklerle bu işler olmaz.

■ Thodex niye battı?

Batmış gibi görünmüyor. Daha çok CEO'su ortadan yok olmuş gibi görünüyor. Kripto paraların özelliği şudur: Büyük miktarda parayı birkaç saniyede her yere aktarabiliyorsunuz. Takip edilemiyor. Özer, Instagram'dan bir şey paylaşmış. “Buy Moreno, go Tayland” diye. Yani, Moreno al, Tayland'a git. Moreno, takibi yapılamayan kripto para. Varlığını Moreno'ya aktardıysa hiçbir devlet takip edemez.

■ Thodex'te yatırımcı mıydınız?

Şeffaf değildi. Güvenmediğim için hiçbir zaman bulunmadım.