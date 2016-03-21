TFF'den derbi tarihi ve Fenerbahçe'nin itirazıyla ilgili açıklama

Erteleme kararı alınan Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ve Fenerbahçe’nin itirazıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde açıklama geldi. Derbinin FİFA kuralları sebebiyle 21 Mart Pazartesi oynanmasının mümkün olmadığı bildirildi. TFF’nin yaptığı açıklamada 28. ve 29. haftanın maç programlarındaki değişikliğe Fenerbahçe’nin tepki göstermesiyle ilgili de “Oynanacak müsabakalar takımlara asgari dinlenme süresini tanımak amacıyla birbirleriyle yer değiştirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe resmi sitesinden dün (20 Mart 2016) yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki göstermişti. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada “TFF, 2015-2016 Futbol Sezonu'nda, tüm kurulları ile takımımızın aleyhine olacak şekilde sportif yarışmaya müdahale etmeye devam etmektedir. TFF'nin sportif yarışmaya son müdahalesi ligin 28. ve 29. haftasında oynanacak olan bazı maçların tarih ve başlama saatine yönelik olarak gerçekleşmiştir. TFF önceden ilan etmiş olduğu maç programını hiçbir sebep olmaksızın değiştirmiştir” dendi.

Derbinin ertelendiği tarihle ilgili kamuoyunda yer alan haberler sonrasında TFF’nin konuyla ilgili açıklama şöyle:

"Spor Toto Süper Lig'de ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının tarihi ile 28. ve 29. Hafta programlarında yapılan değişiklikler kamuoyunda tartışma konusu olmuş ve kamuoyu nezdinde oluşturulmaya çalışan bilgi kirliliğinin önüne geçmek için bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

“Öncelikle TFF'nin sportif yarışmalara müdahil olmadığını ve Kanun'dan aldığı yetkisi gereği sportif yarışmaları düzenlediğini belirtmek isteriz.

“Fenerbahçe'nin Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının 21 Mart 2016 Pazartesi gününe alınması talebi, FIFA kuralları nedeniyle mümkün olmamıştır. Milli müsabaka haftası ve futbolcuların Milli takımlarına gönderilme zorunluluğu nedeniyle Galatasaray-Fenerbahçe maçı 21 Mart 2016 Pazartesi tarihine ertelenememiştir. “Müsabakanın başlama saatinin saat 20:00'ye alınmasına İl Spor Güvenlik Kurulu karar vermiştir. Bu konuda TFF'nin bir dahli yoktur. Bu karara herkesin uyması zorunludur.

“28. ve 29. Hafta programlarında yapılan değişikliklerle ilgili olarak öncelikle 18 Mart 2016 tarihinde yaptığımız tarih değişikliği açıklamasını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine arz ederiz:

“20 Nisan Çarşamba günü oynanacak olan Çaykur Rizespor A.Ş. - Galatasaray A.Ş. ZİRAAT TÜRKIYE KUPASI YARI FİNAL 1. MAÇI NEDENİYLE, LİG VE KUPA YAYIN PROGRAMLARI DA DİKKATE ALINARAK Spor Toto Süper Lig 28 ve 29. Hafta programında bazı değişiklikler yapılmıştır.

“Buna göre; Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 18 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak olan Antalyaspor A.Ş. - Galatasaray A.Ş. maçı 15 Nisan Cuma günü saat 20:00'ye; 15 Nisan Cuma günü saat 20:00'de oynanacak olan Gençlerbirliği - Trabzonspor A.Ş. maçı ise 18 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'ye alınmıştır.

“Bununla birlikte, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 11 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak olan Galatasaray A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş. maçı 9 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'a; 9 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak olan Beşiktaş A.Ş. - Bursaspor müsabakası ise 11 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'ye alınmıştır.

“Oynanacak müsabakalar takımlara asgari dinlenme süresini tanımak amacıyla birbirleriyle yer değiştirilmiştir.”

“Bu değişiklik bir önceki haftayı da etkilemiştir. Yukarıda belirtilen iki müsabakanın da yeri değiştirilmek suretiyle sportif mücadeleyi etkilemeyecek standart bir tarih değişikliği yapılmıştır. Bu rutin bir işlemdir.

“Bu noktada Spor Toto Süper Lig 2015-2016 sezonu ikinci devre maç programını 5 Ocak 2016 tarihinde açıklarken belirttiğimiz hususu da aşağıda kamuoyuyla bir kez daha paylaşmak isteriz:

"Program sadece kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemeleri ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşabilecek eşleşmeler ve müsabaka programına göre değişebilecektir. Bu nedenler dışında programda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır."

“Türkiye Futbol Federasyonu olarak tüm kulüplere eşit mesafede olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz. Tüm kulüp ve yöneticilerimizin gündelik hesap ve yorumlarla, kamuoyu nezdinde bilgi kirliliğine ve komplo teorilerine yol açabilecek açıklamalardan sakınmalarını dileriz. Gerekli görüldüğü takdirde müsabaka programında önümüzdeki haftalarda da benzer değişikliklerin yapılabileceğini ve bu yetkinin Kulüplerimizin menfaatleri doğrultusunda ve FIFA ve UEFA kuralları çerçevesinde Federasyonumuzca yapılabileceğini kamuoyunun bilgilerine arz ederiz."