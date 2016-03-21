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Spor

"Derbi öncesi Van Persie, Sneijder'i arayıp 'Oynamayalım' dedi"

Dün 20.00’de oynanması beklenen Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşması, güvenlik nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi

21 Mart 2016 14:40

Taksim'de 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra Fenerbahçeli Robin van Persie'nin, vatandaşı Wesley Sneijder'i arayıp, "Yöneticilerle görüşelim; derbi ertelensin, oynanmasın" dediği öne sürüldü. 

Fanatik'ten Serdar Dinçbaylı'nın haberine göre; Taksim’deki bombalı saldırının ardından Fenerbahçe’nin Hollandalı oyuncusu Robin van Persie, Samandıra’da kamptayken Galatasaraylı vatandaşı Wesley Sneijder’i aradı. Sneijder de o sırada takımıyla kamptaydı.

Van Persie, son dönemde ülkede yaşanan saldırılardan duyduğu endişeyi dile getirerek, "Şu anda ciddi olaylar oluyor. Kulüp yöneticileriyle konuşalım. Derbinin ileri bir tarihe alınmasını sağlayalım. Yarın oynanması doğru olmaz." önerisinde bulundu. Sarı Kırmızılıların Hollandalı yıldızının Van Persie'ye endişeleri nedeniyle hak verdiği ancak talebi karşısında net bir yanıt vermekten kaçındığı öğrenildi.

 

"Tam Florya'dan çıkıyorduk..."

 

Sarı- Kırmızılılar’ın Hollandalı yıldızı, erteleme haberini aldıkları sırada yaşananları anlattı. Sneijder, “Takım olarak tüm hazırlıklarımızı yapıp, otobüse binmiştik. Son kontrollerden sonra Florya Tesisleri’nden ayrılmaya hazırlanıyorduk. Bu sırada karşılaşmanın ertelendiği haberini aldık. İnsanların güvenliği hayatta her şeyden önce gelir” ifadelerini kullandı.

 

Uslu: Şampiyon olsak bunu anlatamazdık



Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, erteleme kararıyla ilgili konuştu. Uslu, “Biz de Arena’da seyircili oynamak istiyorduk. Derbinin seyircisiz olması çok anlamsız. Madem bir güvenlik tehlikesi var, sağlıklı olan maçın ertelenmesiydi. Ayrıca, maç taraftarsız oynansa ve biz galip gelseydik, ligin sonunda şampiyon olduğumuzda bunu anlatamazdık. Bu durumu izah etmek zor olurdu” ifadelerini kullandı.

 

Galatasaray ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de 26. haftada oynayacağı maç güvenlik gerekçesiyle ertelendi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ciddi bir istihbarat değerlendirilmesine bağlı olarak ve kulüplerin de talep ve mutabakatı doğrultusunda ertenlendi" dendi. 

 

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