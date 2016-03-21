Galatasaraylı Podolski: Ben hiç bir zaman bu ülkeden ayrılmak istediğimi söylemedim

Sezon başı Arsenal 'den 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray 'a transfer olan başarılı futbolcu Lukas Podolski , son günlerde hakkında çıkan "Türkiye'den ayrılmak istiyor" şeklindeki iddialara yanıt verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Alman futbolcu, "Maalesef basında yine gerçek olmayan bir haber konuşuluyor. Ben hiçbir zaman bu ülkeden ayrılmak istediğimi söylemedim! Benim hakkımda konuşan kimseye inanmayın. Herkesin sadece kendi hayatı hakkında konuşması daha iyi olur. Ben bu olaydan sonra kendi ailemi düşündüğümü söyledim, her Türk anne babanın çocuklarını düşündüğü gibi! Bundan başka hiçbir şey söylemedim" ifadelerini kullandı.