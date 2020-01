Fenerbahçe’den gelecek haftalardaki maç programıyla ilgili değişikliklere tepki

Fenerbahçe resmi siteden yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki gösterdi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada “TFF, 2015-2016 Futbol Sezonu'nda, tüm kurulları ile takımımızın aleyhine olacak şekilde sportif yarışmaya müdahale etmeye devam etmektedir. TFF'nin sportif yarışmaya son müdahalesi ligin 28. ve 29. haftasında oynanacak olan bazı maçların tarih ve başlama saatine yönelik olarak gerçekleşmiştir. TFF önceden ilan etmiş olduğu maç programını hiçbir sebep olmaksızın değiştirmiştir” dendi. Spor Toto Ligi’nin 26. haftası oynanırken Galatasaray-Fenerbahçe maçı İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ciddi bir istihbarat değerlendirilmesine bağlı olarak ve kulüplerin de talep ve mutabakatı doğrultusunda ertelendi" dendi.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye Futbol Federasyonu, 2015-2016 Futbol Sezonu'nda, tüm kurulları ile takımımızın aleyhine olacak şekilde sportif yarışmaya müdahale etmeye devam etmektedir. TFF'nin sportif yarışmaya son müdahalesi ligin 28. ve 29. haftasında oynanacak olan bazı maçların tarih ve başlama saatine yönelik olarak gerçekleşmiştir. TFF önceden ilan etmiş olduğu maç programını hiçbir sebep olmaksızın değiştirmiştir.

“UEFA Avrupa Ligi'nde Braga maçı sonrası cuma günü yurda dönen takımımızın Galatasaray ile olan maçını bu konudaki müracaatımıza rağmen pazartesiye ertelemeyen, nevruz riski sebebi ile emniyetten gelen isteğe tüm gücü ile direnip, maçı sadece birkaç saat geç başlatmamak için türlü mazeretler üreterek direnen TFF'nin hiçbir sebep olmaksızın 28. ve 29. haftanın maç programını değiştirmesi izaha muhtaç bir durumdur.

“TFF adil davranmamakta”

“TFF, kulüplerinden kendisine gelen saha değişikliği taleplerinde bile adil davranmamaktadır. Eğer saha değişikliği talep eden kulüp Fenerbahçe değilse, TFF değişiklik talep eden kulüplerin maçlarını, üstelik kendi talimatını ihlal etmek suretiyle her hafta başka bir stadyuma planlayabilmektedir. Ancak saha değişikliğini talep eden Fenerbahçe ise, bu takdirde TFF, ürettiği türlü mazeret ile haklı ve talimata uygun talebi reddetmektedir. Bunun en açık örneği Akhisar ile oynamış olduğumuz lig maçında yaşanmıştır. TFF, yapmış olduğumuz haklı ve talimata uygun başvurumuzu reddetmiş, her türlü sakatlık riskini göze alarak Akhisar'daki ağır zemin şartlarına rağmen Akhisar müsabakamızı başka bir stadyuma almamıştır. TFF Hukuk Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun takımdan takıma değişen kararları zaten kamuoyunun malumudur. Bu kurullar kulübümüz başkan ve yöneticileri tarafından yapılan ve tamamen eleştiri sınırı içinde kalan haklı açıklamalara en ağır cezayı tereddütsüz verirken, konu diğer takım başkan ve yöneticileri olduğunda üç maymunu oynamaktadır.

“Adaletsiz düzen bizi yıldırmayacak”

“TFF'nin sportif yarışmaya her geçen gün giderek artan ve sürekli aleyhimize olan müdahaleleri ne yazık ki spor medyası tarafından da büyük bir sessizlikle izlenmek suretiyle kabul edilmekte, her hangi farklı bir düşünce dahi dile getirilmemektedir. 3 Temmuz'dan bu yana özellikle futbolda karşı karşıya kalmış olduğumuz bu adaletsiz düzenin bizi ve camiamızı yıldıramayacağını, her türlü haksızlığa karşı tek başına kalsak da mücadele etmeye devam edeceğimizi ifade etmek isteriz.

Saygılarımızla,”