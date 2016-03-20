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A Milli Futbol Takımı'nın İstanbul kampı iptal edildi

Valilik, Galatasaray-Fenerbahçe maçının ertelendiğini duyurdu

20 Mart 2016 20:26

Galatasaray-Fenerbahçe maçının İstanbul Valiliği tarafından "ciddi bir istihbarat alındığı" gerekçesiyle  ertelenmesinin duyurulmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın İstanbul kampının da iptal edildiği duyuruldu. 

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın İsveç ve Avusturya maçları için yapacağı kamp programında değişikliğe gidildi. Daha önce 21 Mart Pazartesi akşamı saat 22.30'da Atatürk Havalimanı'ndan Antalya'ya hareket edeceği açıklanan A Milli Takım kafilesi; aynı gün saat 12.00 uçağıyla Atatürk Havalimanı'ndan Antalya'ya gidecek. A Milli Takım, yarın saat 12.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda basına kapalı olarak yapacağı ilk çalışmasını, yarın saat 19.00'da Antalya'da konaklayacağı Regnum Carya Golf and Spa Resort'un antrenman sahasında yine basına kapalı olarak gerçekleştirecek.

Cumartesi günü, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti. 

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