İstanbul Valiliği: Galatasaray-Fenerbahçe maçı ciddi bir istihbarat sebebiyle ertelendi

Galatasaray ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de 26. haftada oynayacağı maç güvenlik gerekçesiyle ertelendi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ciddi bir istihbarat değerlendirilmesine bağlı olarak ve kulüplerin de talep ve mutabakatı doğrultusunda ertenlendi" dendi. İhbar bilgisinin İçişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Valiliği'ne ulaştığı belirtildi. Türk Telekom Arena'da oynanacak maçın seyircisiz oynanacağı duyurulmuştu. 16:30'da stada alınmaya başlanan taraftarlar, yapılan anonsla birlikte tahliye edilmeye başlanmıştı.

Galatasaray: Derbiyi yarın oynamak istiyoruz

Güvenlik gerekçesiyle derbinin seyircisiz oynanma kararı çıkmasının ardından, Dursun Özbek ve yönetimi, Futbol Federasyonu yetkililerine ulaşarak, "Derbiyi yarın oynamak istiyoruz" isteğini iletti. TFF yönetimi henüz bu talebe olumlu ya da olumsuz yanıt vermedi.

Galatasaray'ın bu talebinin kabul görmesi ise zor görünüyor. Zira, milli takım perşembe günü İsveç ile Antalya'da hazırlık maçı oynayacak ve milli takımdan davet alan oyuncular bu akşam toplu halde Antalya'ya uçacak.

"Başkanımız, TFF Başkanı'nı arayarak maçın oynanmamasının uygun olacağı söylemiştir"

Fenerbahçe yöneticisi İlhan Ekşioğlu, derbinin ertelenmesiyle ilgili sosyal medyadanbir açıklama yaptı. Kişisel Twitter hesabından seslenen Ekşioğlu; "Maç terörden dolayı seyircisiz olarak açıklandığından bunun oynanmaması ülke menfaatinin bizim menfaatimizden üstün olduğunu düşündüğümüzden seyircisiz oynama her ne kadar bizim lehimize görünse de Fair play için oynanmamasının daha doğru olacağı kanaati ile erteleme olmasını istedik. Başkanımız tarafından TFF başkanı aranarak maçın oynanmamasının daha uygun olacağı belirtilmiştir. Bunun üzerine TFF başkanı gerekli görüşmeleri yapacağını söyledi ve geri dönerek valiliğin de aynı görüşte olduğunu bildirdi. Ülkemiz için hayırlısı olsun" sözlerini kullandı.

Yeni istihbarat

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni istihbarat gelince Galatasaray-Fenerbahçe maçı iptal edildi," dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın da

İstanbul kampı iptal edildi

Galatasaray-Fenerbahçe maçının İstanbul Valiliği tarafından "ciddi bir istihbarat alındığı" gerekçesiyle ertelenmesinin duyurulmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın İstanbul kampının da iptal edildi.

Valilik konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"20 Mart 2016 Pazar günü saat 20.00’de oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe futbol müsabakası alınan ciddi bir istihbaratın değerlendirilmesine bağlı olarak ve kulüplerinde talep ve mutabakatı doğrultusunda ertelenmiştir."

"Büyük karşılaşmaya saatler kala resmi bir açıklama yapılarak maçın seyricisiz oynanacağı belirtilmişti. Ancak Galatasaraylı sporcuların maça çıkmak istememesi üzerine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı arayrak aynı tehlikenin futbolcular için de geçerli olduğunu söyledi. Bunun üzerine Spor Bakanı, Türkiye Futbol Federasyonu'nu arayarak maçın belirsiz bir tarihe ertelenmesi talimatı verdi."

TFF'den gelen açıklama şu şekilde:

"Bu akşam oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakası, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda kulüplerimizle de görüşülerek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının tarihi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Karar sonrası çoktan statta yerini alan taraftarlar, TTArena'yı boşalttı.