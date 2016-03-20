İstanbul'da şüpheli araç alarmı

Atatürk Havalimanı’nda VIP Terminali’ne yakın bölgede bulunan açık otoparkta şüpheli araç alarmı verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; 2015 yılında Van'da meydana gelen bir olayda gasp edilen, daha sonra bulunmasına rağmen sistemde arama kaydı düşmeyen bir otomobilin, Atatürk Havalimanı polisi VIP Terminali karşısında bulunan açık otoparkta olduğu belirlendi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri çağırılırken, şüpheli K-9 Bomba Dedektörü köpekle arandı. Yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.