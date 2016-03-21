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Spor

Sneijder: Heyecanımız kalmadı, bu şartlarda futbol oynanmaz

"Bu şartlarda takım olarak maça çıkmamız doğru değil"

21 Mart 2016 18:10

Galatasaray-Fenerbahçe maçının ilk olarak seyircisiz oynanmasına karar verilmesinin ardından Florya'da büyük şaşkınlık yaşandığı ve  Wesley Sneijder'in  "Heyecanımız kalmadı, her şey bizim aleyhimize gelişiyor, bu şartlarda futbol oynanmaz" dediği ve  bu düşüncesini Başkan Dursun Özbek'e ilettiği iddia edildi. 

Radikal'de yer alan habere Türk Telekom Arena'daki derbi maç öncesi yaşanan gelişmeler Florya'daki Galatasaraylı futbolcular arasında sürpriz olarak karşılandı. Maç saatini bekleyen sarı-kırmızılı oyuncular, ilk önce gelen "Derbi seyircisiz oynanacak" kararının ardından habere inanamadı. Birkaç dakika içinde yapılan telefon görüşmeleriyle haberin doğruluğu kesinleşince bu defa, "Ne oluyor, ciddi bir terör tehdidi olmalı" havası esti. Sabahın erken saatlerinden itibaren statta yapılan bomba aramalarıyla zaten tedirgin olan sarı-kırmızılı futbolcular, bu şartlarda maçın oynanıp oynanmayacağını tartışmaya başladı. Oyuncuların genel görüşü, taraftarsız maçın bir anlamının kalmayacağını ve ertelenmesinin uygun olacağı şeklindeydi.

Galatasaraylı oyuncular, kendi aralarında tartıştıkları ve 'Bu şartlarda maç oynanmamalı' şeklinde fikir birliğine vardıkları konuyu yönetimle paylaşmaya karar verdi.

Wesley Sneijder , Başkan Dursun Özbek'le görüşüp, "Başkanım bu şartlarda takım olarak maça çıkmamız doğru değil. Taraftarın olmadığı bir stat güvenlikli olsa da bizim için büyük dezavantaj olur. Maçın ertelenmesini isteyelim. Takım arkadaşlarımızın görüşü de bu şekilde" dedi.

Başkan Özbek de Sneijder'ın fikirlerini yerinde buldu, erteleme için gerekli girişimler yapıldı. Sonuçta maçın ileri bir tarihte oynanması kararı çıktı.

Oyuncuların eşleri de Florya'daydı. Ertelemenin ardından birlikte eve döndüler.

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