Cizre'deki sokağa çıkma yasağı sabah 07.00'de sona erecek

Şırnak Valiliği tarafından cuma akşamı saat 20.30'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının 8. güne girdiği Cizre'de öğleden sonra telefon ve internet hatlarının açıldığı, bugünden itibaren 3 marketin de vatandaşların alışveriş yapması için sabahtan akşama karar açık tutulacağı açıklandı. Şırnak Valiliği, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının 12 Eylül saat 07:00 itibarıyla sona ereceğini açıkladı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Cizre ilçesinde 4 Eylül 2015 günü saat 20.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı 12 Eylül 2015 Cumartesi günü saat 07.00 itibariyle sona erecektir. Bu süre zarfında güvenlik kuvvetlerimiz Bölücü Terör örgütü Mensuplarına karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirmiştir. Bu süreçte sabır ve duyarlılıkla hareket eden çok değerli Cizreli vatandaşlarımıza en içten teşekkürlerimi ifade ediyorum.



Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Bölücü Terör Örgütü Mensuplarına karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumaya ve kamu düzenini sağlamaya devam edeceğiz" denildi.

Polis aracına bombalı saldırı

4 Eyül Cuma gününden bu yana sokağa çıkma yasağının devam ettiği ilçede, devriye görevini yapan polis aracına yapılan bombalı saldırıda 5 polis memuru yaralandı. Saldırının, rögar içerisine yerleştirilmiş bombanın patlatılması sonucu gerçekleştirildiği öğrenildi.

AYM, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin yaptığı, sokağa yçıkma yasağının kaldırılması konusundaki başvuruyu reddetti. Diyarbakır Barosu, Cizre‘de uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması için Mardin İdare Mahkemesine açtığı davada mahkemenin 5 gün içinde herhangi bir işlem yapmaması üzerine davayı bu kez bireysel başvuru kapsamında AYM’ ye taşımıştı. Baro Başkanı Tahir Elçi, AYM’ nin sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile ilgili tedbir talepleri reddettiğini söyledi ve konuyu AİHM ‘e taşıyacaklarını ifade etti.

'Savcı olsam özel harekatçıların hepsini PKK'ya yardım ve yataklıktan tutuklar içeri atarım'

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, da Cizre'de yaşananlarla ilgili olarak, "Sanıyorlar ki polisi askeri yığdığınız da bir şey olacak, değişecek. Özel harekatçıların 9 gündür Cizre'de yaptığı propagandayı inanın 30 yıldır PKK Cizre'de yapmayı başaramamıştır. Ben savcı olsam özel harekatçıların hepsini PKK'ya yardım ve yataklıktan tutuklar içeri atarım" dedi.

Demirtaş, "Bu çatışma 100 yıl da sürse PKK, PKK olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak orada duracak. Olan genç insanlara olacak. 101. Yılda geleceğimiz nokta da yine bu nokta olacak. Bu noktadan müzakereye başlanacak" diye konuştu.

Bombalı saldırı sonucu 5 polis yaralandı

Şırnak Valiliği saldırı sonrası bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"11.09.2015 günü saat 10:45 sıralarında Cizre ilçemizde araçla devriye görevini ifa eden güvenlik güçlerimize karşı, rögar içine yerleştirilmiş patlayıcının patlatılmasıyla saldırı düzenlenmiş. Saldırı sonucu (5) personelimiz yaralanmıştır.Ayrıca yaralı personellerimizin tahliyesi sırasında kurtarma yapan ekiplerimize yoğun şekilde el bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DHA'dan Ramazan İmreğ'in haberine göre, Cizre’nin Nur ve Cudi mahallelerinde dün gece boyunca silah sesleri yükselirken, bugün de çeşitli mahallelerde çatışmalar yer yer sürdü. İlçede 8 gündür cenazeler defnedilemediği için çatışmalarda ölenlerle ilgili çeşitli rakamlar ortaya atıldı ancak kaç kişinin öldüğüne ilişkin kesin bilgiye ulaşılamadı.

Telefon ve internet gündüz açıldı,

gece kapandı

İlçede kapalı olan telefon ve internet hatları cuma günü öğleden sonra devreye girdi. GSM hatları ve internetin sabahtan akşam saatlerine kadar açık kalacağı ve akşamları yine kapatılacağı belirtildi.

Yine öğleden sonra vatandaşların alışveriş yapabilmesi için 3 market açıldı. Bu marketlerin sabahtan akşama kadar açık tutulacağı belirtilirken, ilçede açık olan tek fırının önünde yine uzun kuyruklar oluştu. Fırından yine aile başına 5 ekmek veriliyor.

Cizre’de sokağa çıkma yasağı ve çatışmalar nedeniyle bir haftadır çöpler toplanamadı. Halk, biriken çöplerin üzerlerine kendi imkanlarıyla kireçler döküp, yakmaya başladı.