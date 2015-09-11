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Cizre'de polis aracına bombalı tuzak; 5 polis yaralı

Şırnak Valiliği: Faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir

11 Eylül 2015 18:12

4 Eyül Cuma gününden bu yana sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde devriye görevini yapan polis aracına, PKK tarafından yapılan bombalı saldırıda 5 polis memuru yaralandı.

Saldırının, rögar içerisine yerleştirilmiş bombanın patlatılması sonucu gerçekleştirildiği öğrenildi.

 

Şırnak Valiliği'nden açıklama

 

Şırnak Valiliği saldırı sonrası bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"11.09.2015 günü saat 10:45 sıralarında Cizre ilçemizde araçla devriye görevini ifa eden güvenlik güçlerimize karşı, rögar içine yerleştirilmiş patlayıcının patlatılmasıyla saldırı düzenlenmiş. Saldırı sonucu (5) personelimiz yaralanmıştır.Ayrıca yaralı personellerimizin tahliyesi sırasında kurtarma yapan ekiplerimize yoğun şekilde el bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

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