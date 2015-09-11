HDP’li milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Cizre’de yaşanan çocuk ölümlerini Meclis gündemine taşıdı

HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Cizre'de çocuk ölümleri ve çocuk hakları ihlallerini Meclis gündemine taşıdı. Kerestecioğlu, Cizre’deki durumu şeffaf olarak gözlemeye giden sivil toplum örgütlerinin, milletvekilleri ve bakanların ilçeye girişinin engellenmesinden dolayı kaygılarının arttığını söyledi. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren HDP’li milletvekili, verdiği önergede, “A Haber’de hangi kaynaklardan edindiğiniz bilgilere dayanarak “Cizre’de tek bir sivil kayıp olmadığını” iddia ettiniz?” diye sordu.

Kerestecioğlu’nun TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde sorduğu sorular şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti; operasyon yürütülen yerlerde sivillerin ve çocukların yaşama ve korunma hakları başta olmak üzere haklarını ve güvenliklerini teminat altına almak üzere ne gibi tedbirler almıştır?

Çatışma ortamında zarar gören, çatışmalar sırasında ebeveynlerini yitiren bütün çocukların beden ve ruh sağlığını korumak ve bundan sonraki yaşamlarında bu sürecin olumsuz etkilerini en aza indirmek için hangi tedbirler alınmıştır? A Haber’de hangi kaynaklardan edindiğiniz bilgilere dayanarak “Cizre’de tek bir sivil kayıp olmadığını” iddia ettiniz?

Cizre’de çocukların katledilmesi sizin nezdinizde sivil kayıp değil midir? Öldürülen çocukların bir kısmının keskin nişancılarca hedef alındığı basına yansımıştır. Keskin nişancıların eylemleri ve özel harekât polislerinin bölgedeki savaş politikası ile ilgili bilginiz var mıdır?

Sivillerin, özellikle çocukların ölmelerine sebep olan sorumlularla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

Çatışma durumlarında güvence altına alınmış olan “yaralıların ve hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı”nın engellenmesi ve bunun sonucunda çocuk ölümlerinin yaşanması, Uluslararası İnsancıl Hukuk Kurallarını ihlal etmektedir. Bu ihlallerle ilgili yürütülen herhangi bir soruşturma var mıdır?"