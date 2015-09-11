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HDP: Devlet Cizre’de Cuma namazı kılınmasına izin vermedi

HDP'li milletvekili Meral Danış Beştaş, Cizre'de Cuma namazı kılınmasına izin verilmediğini iddia ederek, konuyu bir soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı

11 Eylül 2015 18:29

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, son bir haftayı aşkın süredir sokağa çıkma yasağı uygulanan Cizre’de, bugün Cuma namazı kılınmasına izin verilmediğini öne sürdü. TBMM’ye bu iddiayı taşıyan Beştaş, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, “Cizre’de neden vatandaşa camileri kapatmaktasınız?” diye sordu.

Beştaş’ın TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesi şöyle:

Bilindiği üzere son 1 haftayı aşkın bir süredir Cizre’de uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar cenazelerini dahi gömememektedirler, hastaneye gidemedikleri için yaşamlarını yitirmektedirler. Elektrik kesintisi ve yakıtı biten jeneratörler nedeniyle de birçok olumsuzluğun yaşandığı Cizre’de ezan dahi okunamamaktadır. 11 Eylül Cuma günü ise bir başka durum yaşanmış, camilerde “Cuma Namazı”nın kılınmasına izin verilmemiştir. İslam inancı gereği farz olan ve camide kılınması esas olan Cuma Namazının kılınmaması için kolluk görevlileri camileri kilitlediği gibi namaz kılmak için camiye gitmek isteyen halka ateş açmıştır.

1. Cizre’de yürütmekte olduğunuz operasyonlar ve ilan ettiğiniz sokağa çıkma yasağının haricinde vatandaşların dini inançlarını yaşamasına da mı yasak getirdiniz? Tamamen bireylerin vicdanı ve inancı ile ilgili olan namaz kılma ibadetini ne gerekçe ile yasakladınız?

2. Kolluk görevlileri camileri kilitleme ve halkın dini inancının gereklerini yerine getirmelerine izin vermeme yetkisini nereden almaktadır? Yoksa bu yetkiyi siz mi verdiniz?

3. Müslüman vatandaşların dini inançlarını eksiksiz yerine getirebilmeleri için işyerlerinde, dinlenme tesislerinde dahi mescit açar iken ve kurumları buna teşvik ederken Cizre’de neden vatandaşa camileri kapatmaktasınız?

4. Cizre’deki söz konusu durumun vatandaşların dini inançlarına saygısızlık olduğunu düşünüyor musunuz? Vatandaşların dini inançlarını serbestçe yaşamalarına hak ve özgürlüğüne aykırı bu uygulamayı kaldıracak mısınız? Namaz kılmak için camiye gitmek isteyenleri tarayan camileri kilitleyenler hakkında soruşturma açacak mısınız? Yoksa tarafınızın talimatını yerine getirdikleri için sorumlular hakkında hiçbir işlem yapmayacak mısınız?

5. Cizre’de namazını ve ibadetini yasakladığınız halkı düşman olarak mı nitelendirmektesiniz? Savaş hukukuna dahi aykırı olarak vatandaşların dini inançlarını yasaklama güç ve yetkisini nereden almaktasınız?

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