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AYM'den Cizre'deki sokağa çıkma yasağına dair yürütmeyi durdurma talebine ret

Cizre'de 4 Eylül'den bu yana sokağa çıkma yasağı devam ediyor

11 Eylül 2015 19:49

Anayasa Mahkemesi, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki 4 Eylül'den bu yana devam eden sokağa çıkma yasağına dair yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

Diyarbakır Barosu, Cizre‘de uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması için Mardin İdare Mahkemesine açtığı davada mahkemenin 5 gün içinde herhangi bir işlem yapmaması üzerine davayı bu kez bireysel başvuru kapsamında AYM’ ye taşımıştı. Baro Başkanı Tahir Elçi, AYM’ nin sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile ilgili tedbir talepleri reddettiğini söyledi ve konuyu AİHM ‘e taşıyacaklarını ifade etti.

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