T24 LogoT24 Logo
Gündem

Avrupa Konseyi: Cizre'ye bağımsız gözlemcilerin girişine izin verilsin

'Cizre'deki kriz durumunun hızlıca sonlandırılmasını umut ediyoruz'

11 Eylül 2015 15:43

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, sokağa çıkma yasağı uygulanan Cizre'ye bağımsız gözlemcilerin girişine hemen izin verilmesini istedi.

Cizre'de 4 Eylül 'de süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini hatırlatan Nils Muiznieks, ilçede sağlık gibi temel hizmetlerin verilemediği, iletişimin ciddi şekilde engellendiği, ilçenin giriş çıkışlara kapatıldığı yönündeki haberlere dikkat çekti. Muiznieks, bundan daha rahatsız edici olanın ise güvenlik güçlerinin sivillere karşı orantısız dair ciddi iddialar olduğunu belirtti.

Türk yetkililerin, özellikle zor ve şiddet içeren ortamda teröre karşı operasyon yapma hakkını sorgulamadığını ifade eden insan hakları komiseri, fakat bu operasyonların orantılı ve yasal olması için yetkililer ve mahkemeler tarafından dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguladı. Cizre'deki mevcut durumun ise çok büyük bir nüfusun insan haklarına karşı olağanüstü bir müdahale olduğunu belirtti ve bilgi edinmede uygulanan karartmanın da derin endişe kaynağı olduğunu kaydetti.

Yetkililerin şu ana kadar paylaştığı bilginin tatmin edici olmadığını ifade eden Nils Muiznieks, Cizre'ye insan hakları kuruluşları temsilcileri başta olmak üzere bağımsız gözlemcilerin girişine derhal müsaade edilmesini istedi. İnsan hakları ihlalleri ile ilgili söylentilerin ancak bu şekilde giderilebileceğini belirten Muiznieks, Cizre'deki kriz durumunun da hızlıca sonlandırılmasını umut ettiğini sözlerine ekledi. 

ETİKETLER

cizreavrupa konseyisokağa çıkma yasağı

İlgili Haberler

Cizre'deki sokağa çıkma yasağı 7. gününde: Ya açlıktan ya kurşundan öleceğiz

'Vali yalan söylüyor, kimseye yardım etmiyor; komşumuz belki açlıktan ölüyor, bilmiyoruz'

Cizre Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret'in ABD merkezli Vice News'e yaptığı 'Türkiye bir iç savaşın içinde diyebiliriz' açıklaması bazı medya organlarınca farklı yansıtılmıştı

Demirtaş'tan Cizre açıklaması: Savcı olsam, tüm özel harekatçıları PKK'ye yardım ve yataklıktan içeri atarım

'Bu çatışma 100 yıl da sürse PKK, PKK olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak orada duracak'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24