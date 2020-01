Cizre'deki sokağa çıkma yasağı 7. gününde: Ya açlıktan ya kurşundan öleceğiz

Şırnak Valiliği tarafından cuma akşamı saat 20.30'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının 7. güne girdiği Cizre'de yaşayan halk, isyan etti. Evlere gıda alınamadığını, elektrik ve suların kesik olduğunu belirten Cizreliler, sokağa çıkanların, hatta evlerinde bekleyenlerin vurulduğunu, yaralananlar arasından birçok kişinin ise hastaneye götürülmeyerek kan kaybından hayatını kaybettiğini aktardı

Diyarbakır'dan yola çıkarak Cizre'ye ulaşmaya çalışan, aralarında HDP'li bakan ve milletvekillerinin bulunduğu heyet ise yollarının kesilmesi ve ilçeye gidişlerine izin verilmemesi üzerine dün geceyi geçirdikleri İdil'e geri döndü.

6 gündür ilçede bulunan HDP Şanlıurfa Milletvekili Leyla Güven, dün gece ve Cudi mahallelerinde çıkan olaylarda 1'i çocuk 8 kişinin öldüğünü ileri sürdü. Güven, kişisel Twitter hesabından, kucağında bebeği varken vurularak hayatını kaybeden bir annenin cenazesinin fotoğraflarını da paylaştı.

"Cizre'de bebeğini kollarında taşıyan bir anne vuruldu. Anne öldü, bebek yaralandı."

In #Cizre a mother who hold her baby in her arms was shot. Mother is dead, the baby is injured #HeartheVoiceofCizre pic.twitter.com/MMIHLL8w0h