Polis ablukası altına alınan HDP heyetinin Cizre'ye girişine izin vermedi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da yer aldığı ve Diyarbakır'dan Cizre'ye gitmek için yola çıkan heyet Midyat-İdil yolunda durduruldu. Bunun üzerine heyet, Cizre'ye yürüyerek gitme kararı aldı. Ancak polis, HDP'lilere izin vermezken İçişleri Bakanı Selami Altınok'un da "Girişlerine asla izin vermeyeceğiz" açıklaması sonrası heyet Cizre yolundan geri dönme kararı aldı. Bir açıklama yapan Demirtaş, Cizre'de ölümlerin devam ettiğini belirterek, "Cizre Türkiye'nin Kobanisidir. Orada 120 bin kişi rehin tutuluyor. Sokağa çıkma yasağı ilan ettiniz, tamam. Peki insanların su içmesini de mi yasakladınız" dedi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, HDP heyetinin Cizre yürüşüyle ilgili dakika dakika gelişmeler şöyle:

SAAT 09.25 Bir ara polisler gazetecileri tartakladı. Gözaltına almak istedi ancak daha sonra amirlerin devreye girmesiyle ortam yatıştı. Dağın başında bekleyiş sürerken, Demirtaş'ın hükümetle temasa geçti.

SAAT 11.00 Öte yandan, İdil'de bugün Cizre'ye destek için düzenlenen miting de şu dakikalarda sona erdi. Mitingden dağılan binlerce kişinin toplu olarak Demirtaş ve diğerlerinin beklediği Cizre yolu üzerindeki dağlık alana doğru hareket etti. Kalabalık grup önce iki kol halinde HDP'lilerin bulunduğu bölgeye ilerledi. Bir grup İdil'in sağındaki dağlık alandan ilerlerken, kalabalık bir grup da İdil'in solundan doğru bölgeye yürüdü. Kalabalık grup, "Biji Serok Apo, yaşasın Cizre direnişi" sloganları atarken, bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi.

SAAT 11.45 İdil'den bekleme noktasına yaklaşan kitle, ilerledikçe polis de hareketlendi. Bekleyen grupla yaklaşan grup arasına üç ayrı polis hattı konuşlandı.

SAAT 12.05 İdil'den HDP'lilerin çembere alındığı bölgeye doğru yürüyüşe geçen grup daha sonra karar değiştirdi. Grup direkt olarak, dağ yolunu kullanarak Cizre'ye doğru yürüyüşe geçti.

SAAT 12.25 Saatlerdir bölgede bekleyen Demirtaş ve beraberindekiler yola inmeye karar verdi. Demirtaş ve HDP'liler çevre temizliği yaptıktan sonra yola indi.

SAAT 12.50 Demirtaş ve beraberindekiler asfalta vardıkları anda polis tarafındakiler önü kesildi.

300 metredeki köye gidip, ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyelyen heyete emniyet yetkilisi üstlerine sorduktan sonra yanıt verebileceğini söyledi. Aşırı sıcakta yaklaşık 50 kişilik sivil HDP ve gazeteci grubunun çevresindeki 300 kadar polisin bekleyişinin ardından yanıt olumsuz olarak geldi. Valilik'in"İhtiyaç gidereceksiniz Cizre'ye doğru değil, İdil'e dönün" dediği belirtildi.

SAAT 13.10 Saat 04.30'dan bu yana Cizre'ye gitmek için yola çıkan Demirtaş ve beraberindeki milletvekilleri ile gazetecilere dönük polis ablukası sürüyor. Polis, Cizre istikametine doğru tek bir adım bile atılmasına izin vermiyor. Polisin bu tutumu milletvekillerinde sıkıntı yarattı. Ertelenemez insani ihtiyaçların giderilmesi bakımından özellikle kadın milletvekilleri sıkıntı yaşıyor.

SAAT 14.00 HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kısa bir süre içinde açıklama yapması bekleniyor. Demirtaş ve beraberindekilerin, İdil'e geri dönüp kriz masası oluşturacağı ve açıklamanın bu yönde olacağı öğrenildi.

SAAT 14.15 Demirtaş beklenen açıklamasını yaptı. Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

Cizre Türkiye'nin Kobanisidir. Orada 120 bin kişi rehin tutuluyor. Sokağa çıkma yasağı ilan ettiniz, tamam. Peki insanların su içmesini de mi yasakladınız. İki gündür oraya içme suyu göndermek istiyoruz engel oluyorlar. Yüzde 94 HDP'ye oy veren Cizre cezalandırılıyor. Cumhurbaşkanı suç işliyor. Yerel yetkililer de ona özeniyor. O suç işliyorsa, biz de suç işleriz diyorlar. Cizre'de daha bugün sivil ölümlerine yenileri eklendi. Yaşlı bir kadın ve gelini katletdildi. Kucaktaki küçük bebekse ağır yaralandı.

SAAT 14.30 Heyet açıklamanın ardından İdil ilçe merkezine döndü.

Garo Paylan'dan Twitter'dan tepki

Heyette yer alan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, polis ablukası altında olduklarını ve Cizre'ye geçişlerine izin verilmediğini duyurdu.

Paylan, polisin kendilerine geçişe izin vermemek için müdahalede bulunduğunu belirtti ve olayla ilgili fotoğraf paylaştı.