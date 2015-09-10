Cizre'de Meryem Süne'nin defnine izin çıkmayınca bedeni 2 gün tavukçunun soğuk hava deposunda bekletilmiş!

Cizre'de inceleme yapan Şemikan Birliği'nin Başkanı Bozo Bilal Acar, polisin açtığı ateş sonucu vücuduna saplanan şarapnel parçası nedeniyle yaşamını yitiren 7 çocuğu olan 53 yaşındaki Meryem Süne'nin defnedilmesine izin verilmediği için, cesedinin bir tavukçunun soğuk hava deposunda iki gün bekletildiğini söyledi. Acar, Süne'nin cesedini dün akşam HDP heyetinin girişimleriyle ambulansla morga gönderebildiklerini aktardı.

Aralarında Süryani, Kürt, Arap, Mıhelmi, Ezidi, Müslüman, Hristiyan gibi çeşitli din, inanç ve halk gruplarının bulunduğu sivil toplum örgütü Şemikan Birliği, 4 Eylül'den bu yana sokağa çıkma yasağının devam ettiği ve çıkan çatışmalarda 10'a yakın vatandaşın hayatını kaybettiği Cizre’deki son duruma ilişkin izlenimlerini aktardı. T24'e konuşan Şemikan Birliği Başkanı Acar, ilk günden bu yana Cizre'de olduklarını belirterek, "dün gece çok ağır silah seslerinin geldiğini ve bölgede çatışmaların yoğunlaştığını" ifade etti. Acar, "Şu ana kadar en az 8 ölü ve onlarca yaralı olduğu" bilgisini aktardı.

Şemikan Birliği Başkanı Bozo Bilal Acar’ın açıklamaları şöyle:

"Dün gece 11'de elektrikler kesildi. Ve hemen ardından Cizre'nin Cudi, Nur mahallelerinden çok büyük ve ardı ardına patlamalar geldi. Çok ağır silah sesleri sabaha kadar sürdü. Nur mahallesinden aldığımız bilgiye göre toplar ve havanlar atıldı. Şu ana kadar teyit ettiğimiz en az 8 ölü ve onlarca yaralı olduğu.

'Halkın gıda ve ilaç sıkıntısı en üst boyutta'

Sokağa çıkma yasağının getirildiği ilk günden bu yana Cizre'de incelemelerde bulunuyoruz. Sanırım şu an burada olan tek sivil toplum örgütü gözlemcisiyiz. Özellikle Nur mahallesi başta olmak üzere tüm Cizre'de salgın hastalıklar başladı. Su yok, şehrin tümünde elektrik yok. Şebeke telefon yok. Halkın gıda ve ilaç sıkıntısı en üst boyutta.

'Meryem Süne'nin defnine izin çıkmayınca bedeni 2 gün tavukçunun soğuk hava deposunda bekletildi!'

Bomba atar patladığında binlerce şarapnel parçası etrafa bu şekilde zarar veriyor. İki gece önce çıkan çatışmada vücuduna şarapnel parçası saplanan Meryem Süne, ambulansın girişine izin verilmediği için iç kanamadan öldü. Defnedilmesine izin verilmediği içinde mahalledeki bir tavukçunun soğuk hava deposunda bekletildi iki gün. Dün akşam HDP heyeti ile beraber ambulansla morga gönderebildik."