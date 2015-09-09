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7 çocuk annesi Meryem Süne Cizre'de evinin önünde öldürüldü

DİHA: Polis mahalleye ambulans girmesine izin vermediği için Meryem Süne iç kanama nedeniyle öldü

09 Eylül 2015 13:29

Cuma gününden bu yana sokağa çıkma yasağı olan Cizre'de evinin önünde oturan 7 çocuk annesi Meryem Süne (53) DİHA'nın iddiasına göre, polisin zırhlı araçtan açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Süne ile birlikte Cizre'de yaşamını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

DİHA'nın iddiasına göre, Yafes Mahallesi'ni kuşatan polislerin zırhlı araçlarla açtıkları ateş sonucu evinin önünde oturan 7 çocuk annesi Meryem Süne (53) adlı yurttaş karnına isabet eden kurşunla yaralandı. Ambulansın mahalleye girmesine izin verilmemesi sonucu saatlerce yaralı halde bekleyen Süne, iç kanama nedeniyle yaşamını yitirdi. Süne'nin cenazesi evinin bahçesinde bekliyor.

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