İçişleri Bakanı, 9 kişinin öldüğü Cizre için 'Güvenlik güçlerimiz sivillere zarar gelmemesi için azami önem gösterdi' dedi!

İçişleri Bakanı Selami Altınok, 4 Eylül'den bu yana ilan edilen sokağa çıkma yasağı ilan edilen ve şu ana kadar 9 kişinin hayatını kaybettiği Cizre'de yaşananlar için, "Güvenlik güçlerimiz operasyonlar sırasında sivillere zarar gelmemesi için azami önem gösterilmiştir" dedi. Altınok, "HDP heyetinin Cizre'ye girmesine izin vermeyeceklerini" söyledi. Altınok, "Terör örgütünün kaybının 30-32 olduğu değerlendirilmektedir" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Altınok'un açıklamaları şöyle:

Bilindiği gibi başta PKK KCK olmak üzere, terör örgütleri genel seçimlerinin ardından güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar gerçekleşmiştir. 7 Haziran’dan bu yana polis bölgesinde 318 terör eylemi gerçekleşmiştir. artan eylemler neticesinde 24 Temmuz 2015'te başlayan süreçte başta DEAŞ,PKK,KCK olmak üzere terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı operasyonlar başlamıştır.

Şırnak ilimizde, 91 kişi hakkında yakalama kararı iletilmişti. yargının taleplerinin yerine getirilmesi ve hukuk dışı olaylara karşı bu çerçevede bir operasyonbaşlatılmıştır. Bu operasyonların sağlıklı şekilde yürütülmesi, sivil vatandaşlarımıza herhangi bir zarar gelmemesi için 4 Eylül’den itibaren Cizre ilçemizde sokağa çıkma yasağı, hendeklerin kapatılması, mayınlı barikatların kaldırılması, teröristlerin yakalanması, bombalı silahlı saldırıların engellenmesi, vatandaşlarımıza sunulan adalet eğitim ve sağlık gibi hizmetleri aksatan şiddet olaylarının sona ermesi için gerçekleştirmiştir. Güvenlik güçlerimiz sivil vatandaşlarımızın zarar görmemesi için azami özeni gerçekleştirmiştir.

Operasyonlarda Cizre’de ele geçirilen mühimmat operasyonların ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuştur. Operasyonlarda 800 kilo patlayıcı imha edilmiş, 30 barikat kaldırılmıştır. 10 örgüt mensubu gözaltına alınmıştır. İki kalaşnikof marka tüfek, el bombası ele geçirilmiştir. 21 roketatar ve bir tuzaklı bomba kullanılmış, 6 zırhlı aracımız hasar görmüştür. Terör örgütünün kaybının 30-32 olduğu değerlendirilmektedir.

'Cizre halkına belirli noktalarda gıda yardımı yapılıyor'

Öte yandan bu süreçte opeasyonların etkisini azaltmak amacıyla, terör örgütüne müzahir gruplarda, başta sosyal medya olmak üzere kapsamlı dezenformasyon kampanyası başlatılmıştır. Operasyonların başladığı ilk andan itibaren, Cizre halkına Valilik tarafından belirlenen dönem ve noktalarda gıda dağıtımı yapılmakta, sağlık hizmetleri için gereken tedbirler ortaya konmaktadır. Sağlık personeline terör örgütnün saldırılar düzenlediği bilinmektedir.

Bilindiği üzere 6 Eylül’de Dağlıca’da yola döşenen el yapımı patlayıcıların patlaması neticesinde 16 askerimiz şehit olmuştur. Iğdır’da görevli personeli taşıyan araçlara yönelik terör eylemi gerçekleşmiş 13 polisimiz şehit olmuştur. Şehit düşmüş evlatlarımızı vatandaşlarımız bağrına basmıştır. Öte yandan ülke genelinde 7-8-9 eylülde çeşitli STKlar ile 72 ilimizde 859 eylem gerçekleştirilmiştir. Çok sayıda basın açıklaması yürüyüş gibi etkinlikler düzenlenmiş, vatandaşlarımız tepkisini ifade etmiştir.

Ancak bunların dışında başkalarının hak ve özgürlüğünü hiçe sayan bazı eylemlerin de gerçekleştiği görülmüştür. 69 parti binasına saldırı, 7 ilimizde toplam 30 ev ve işyeri ile 8 aracın hasar görmesine sebebiyet verilmiştir. 40 polisimiz 51 vatandaşımız yaralanmış, 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olaylarla ilgili 310 kişi gözaltına alınmıştır.

Hayatın olağan akışını olumsuz etkileyen, birliğimize kast eden her türlü faaliyetimizi engellemek ve yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde fedakâr şekilde yürüttüğümüz çalışmalar aynı şekilde devam ettirilecektir.

Hayatın olağan akışını aksatmamak şartıyla, çok arzu etmemize rağmen sokağa çıkma yasağını uyguluyoruz. Faaliyetlerimizi en kısa sürede tamamlayıp ve mümkün olduğu en kısa zamanda sokağa çıkma yasağını kaldırmak istiyoruz. Olağana dönmek hepimizin birinci amacı. Bu terör olaylarının organize olduğunu düşünüyoruz, bireysel olma şansı söz konusu değildir.

'HDP heyetinin Cizre'ye varması söz konusu değil'

Cizre’de sokağa çıkma yasağını hepimiz biliyoruz. Bütün vatandaşlarımızın olduğu gibi, sayın genel başkanların, milletvekillerinin güvenliği her şeyden önce geliyor. Cizre’ye varma durumunda provokatif olaylara sebep olacağından dolayı kendilerinin güvenliğini sağlama konusunda Cizre’ye varmaları söz konusu değildir.