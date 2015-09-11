T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cizre Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret'in ABD merkezli Vice News'e yaptığı 'Türkiye bir iç savaşın içinde diyebiliriz' açıklaması bazı medya organlarınca farklı yansıtılmıştı

11 Eylül 2015 09:42

Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret hakkında, bazı medya organlarında farklı yansıtılan ABD merkezli Vice News’e yaptığı "Türkiye bir iç savaşın içinde diyebiliriz" açıklaması nedeniyle ''Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik ve terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçlarından soruşturma başlatıldı. İmrek'in Vice News'a verdiği demeçte bölgede yaygın olarak kullanılan "Eğer bir barış olursa bu Cizre'den başlayacak, eğer bir savaş varsa o da buradan başlayacak" sözünü bazı medya organları, "İç savaş Cizre’den başlayacak", "Cizre'de Türkiye'ye karşı iç savaş yürütüyoruz" başlıklarıyla duyurmuştu.

 

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 8 Eylül tarihli Sözcü, Sabah ve Ensonhaber isimli internet sitelerinde, İmret'in yabancı haber sitesi VICE News'e yaptığı açıklamaların haberleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu haber sitesi VICE News'ün, ''Türkiye'de iç savaş çıkacak; Kürt direnişinin merkezine hoşgeldiniz'' başlığıyla sunduğu haberde, Cizre Belediye Başkanı İmret'in görüşlerine yer verdiği kaydedildi.

İmret'in Vice News'e verdiği demeçteki sözlerini haberleştiren bazı medya organlarını referans alan savcılık, ''Bir söz vardır, barış olacaksa Cizre'den başlayacaktır ve savaş da olacaksa Cizre'den başlayacaktır'' ve "Türkiye'de bir iç savaş yürüttüğümüzü söyleyebiliriz" şeklinde ifadeler kullandığını öne sürerek, ''Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik'' ve ''Terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçları kapsamında, söz konusu iddiaların soruşturulması gerektiği vurgulandı. 

Bu nedenle İmret hakkında ''Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik ve terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçlarından soruşturma açıldığı ve suç yeri itibariyle dosyanın Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği belirtilen açıklamada, ayrıca idari yönden yasal gereği için İçişleri Bakanlığı'na yazı yazıldığı bildirildi.

ETİKETLER

cizrebelediye başkanıhaberimret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24