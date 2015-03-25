Telefon devi artık Türkiye'de de tarih oldu

Akıllı telefon üreticisi Nokia ile 2 yıl önce 7.2 milyar dolara satılan Microsoft’un Türkiye’deki birleşmesi tamamlandı. Microsoft Türkiye’nin İstanbul’da bulunan ofisine taşınan Nokia, artık Türkiye’deki operasyonlarını Microsoft Mobil Cihazlar olarak sürdürecek.

Microsoft Türkiye binasının üçüncü katına taşınan Nokia, Türkiye’deki operasyonlarını artık 16 kişiyle sürdürecek. Nokia Türkiye Genel Müdürü Sertaç Şener’in yeni görevi ise Microsoft Türkiye Mobil Cihazlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Ahmet Can’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Sertaç Şener ve Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen ile bir araya gelerek Microsoft’taki yeni gelişmeleri sorduk. 1 yıldan beri çalışmaların sürdüğünü ifade eden Özmen, yurtdışındaki operasyonlarla eşzamanlı olarak birleşmenin tamamlandığını ifade etti. Özmen, “Nokia artık tamamen Microsoft Mobil Cihazlar olarak hizmet vermeye başladı. Microsoft böylece cihaz yelpazesini üretici olarak tamamladı. Bu yıl duyurduğumuz Windows 10 ve eski adıyla Nokia yeni adıyla Windows Lumia akıllı telefon birleşmemiz önemli adımlar. Bu birleşmemiz, cihaz merkezli dünya görüşünden kullanıcı odaklı dünya görüşüne dönüşümüzün somut bir göstergesidir” dedi. Akıllı cihaz ve cep telefonlarında dünya çapında 50 ülkede 130’dan fazla tesise sahip olduklarını belirten Özmen, “Microsoft olarak küresel akıllı telefon pazarında 2018 yılına kadar yüzde 15 paya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu birleşmeyle Microsoft dünya çapında yaklaşık 25 bin çalışanına kucak açtı” diye konuştu. Barcelona’da düzenlenen Microsoft Lumia 640’ın 699 TL ve Microsoft Lumia 640 XL’nin ise 899 TL’lik satış fiyatıyla önümüzdeki günlerde satışa çıkacağını paylaşan Sertaç Şener ise erişebilir fiyat segmentindeki modelleri kullanıcılara sunmaya devam edeceklerini söyledi.

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