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Bilim / Teknoloji

Nokia cep telefonları tarihe karışıyor

Microsoft yönetimi, aldığı kararla üretilecek yeni telefon modellerinde Nokia marka isminin kullanılmayacağını söyledi

23 Ekim 2014 10:13

Cep telefonu teknolojisinin geliştiği dönemlerde öncü rol oynayan ancak bu yıl içerisinde teknoloji devi Microsoft'a satılan Finlandiyalı Nokia'nın ismi artık telefonların üzerinde olmayacak.

Microsoft yönetimi, aldığı kararla üretilecek yeni telefon modellerinde Nokia marka isminin kullanılmayacağını söyledi.

Nokia Lumia serisinin yeni telefonları artık Microsoft Lumia ismiyle piyasaya sürülecek.

Marka, Microsoft'a satılmayan telefon ürünlerde ise yaşamaya devam edecek.

Microsoft, Nisan ayında Nokia'nın cep telefonu operasyonlarını 7,2 milyar dolara satın almıştı.

Şirketten yapılan açıklamada, telefonların adının tüm dünyada aynı anda değiştirileceği ifade edildi.

Nokia'nın Microsoft'a satışında şartlardan birisi de Nokia markasının en az 10 yıl boyunca telefonlarda kullanımının devam etmesi yönündeydi.

Microsoft'ta ise büyük bir yeniden yapılanma söz konusu. Temmuz ayında CEO Satya Nadella 18 bin çalışanın işine son verileceğini açıklamıştı.

İşten çıkarmaların 12 bin 500 kişilik önemli bir bölümü Nokia'dan olacak.

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