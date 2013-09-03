Microsoft, Nokia'yı satın aldı

Yazılım devi Microsoft, ani bir hamle yaparak Nokia ile dev bir anlaşmaya imza attı. Microsoft, cep telefonu devinin cihazlar ve hizmetler birimini, sahip olduğu tüm patentleri satın almak ve tüm haritalama hizmetlerini lisanslamak ve kullanmak için toplamda 7,1 milyar dolarlık dev bir satın alıma imza attı.

Microsoft’un ödeyeceği 5.44 milyar Euro, yani 7.17 milyar dolar nakitin 3.79 milyar Euroluk kısmı, Nokia’nın Cihazlar ve Hizmetler biriminin satın alınması için ayrıldı. Geride kalan 1.65 milyar Euro ise patentlerin satın alınması için kullanılacak.

Aralarında ilk olarak 2011 yılında ortalık sinyalleri beliren Microsoft ve Nokia, yapılan anlaşmayla beklenen işbirliğinin çok daha ötesinde bir ortaklığa imza atmış oldu.

Nokia’nın CEO’su Stephen Elop, anlaşma kapsamında cep telefonu devinin patronu ve başkanı konumunu terk edecek ve Microsoft’un bünyesinde kurulacak ‘Nokia Cihazlar ve Hizmetler Kıdemli Başkan Yardımcısı’ görevine atanacak.

Nokia artık ‘yok’

Yazılım ve telekomünikasyon devleri arasındaki anlaşma, Microsoft CEO’su Steve Ballmer’ın emekliye ayrılacağı haberinin teknoloji dünyasına düşmesinden sadece bir hafta sonra gerçekleşti. Ballmer’ın birkaç ay içinde ayrılacak olmasının, Elop için daha yüksek bir konuma gelme şansı da doğurabileceği öne sürülüyor.

Ballmer, tarihi anlaşmanın ardından şu açıklamada bulundu:

“Geleceğe cesaretli bir adım attık. Her iki şirketin çalışanlar, hisse sahipleri ve tüketicileri için kazan-kazan durumu söz konusu. Harika takımları bir araya getirmek Microsoft’un telefon sektöründeki hisse ve karını artıracak, hem bizim hem de ortaklarımız için tüm hizmet ve cihazlar operasyonlarında fırsatları artıracak. Tüm fiyat aralığındaki telefonlarımıza getireceği yenilik ve etkinliğin yanı sıra, Nokia donanım tasarımı ve mühendislik, üretim yönetimi ve donanım satışları, pazarlama ve dağıtım gibi kritik alanlarda kanıtlanmış tecrübe ve yeteneğini sunacak.”

Microsoft’un bünyesine giren Nokia, uzun yıllardan beri kabul ettiğimiz Finlandiyalı cep telefonu üreticisi konumunu terk etmiş oldu. Stephen Elop’un boşluğunda geçici CEO’luk görevi yapacak olan Nokia’nın yönetim kurulu üyesi Risto Siilasmaa, satın alımın ardından gelen açıklamasında ‘Nokia’nın yoluna devam edeceği izlenimi veren’ ifadeler kullandı.

Siilasmaa, “Yeniden ortaya çıkmak adına önemli bir noktadayız ve finansal gücümüzü ele alırdak, yeni bir sayfa açabiliriz. Microsoft anlaşması, mobil dünyada başarı için kararlılığa, finansal güce ve stratejiye sahip Nokia’nın çalışanları için birçok fırsat saklıyor” dedi.